La senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, no llegó a las capacitaciones que este lunes tienen que cumplir los congresistas electos como requisito para posesionarse el próximo miércoles 20 de julio.

Córdoba presentó excusa para ausentarse, argumentando que de nuevo se encuentra enferma, bajo observación médica en una clínica de Medellín.

Fuentes familiares confirmaron que la congresista del Pacto Histórico tuvo problemas arteriales y que por esa razón, tuvo que ser trasladada a un centro médico para atención inmediata.

Sin embargo, dijeron que Córdoba se está recuperando y que su estado de salud es estable pero deberá permanecer hospitalizada por recomendación médica.

Piedad Córdoba fue hospitalizada

En un comunicado la Clínica El Rosario de Medellín confirmó que la senadora electa está en una Unidad de Cuidado Intensivo desde el 17 de julio para prestarle atención prioritaria.

Exactamente hace un mes, Córdoba confirmó que se había contagiado por segunda vez de coronavirus y también estuvo hospitalizada en Bogotá.

“Les comento que nuevamente tengo covid, pero es asintomático. Ya me hicieron la segunda prueba. Tengo mis vacunas y espero que todo salga bien. Sigo internada, abrazos”, dijo el 22 de junio.

Ella hizo público su estado al responderle al excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien la cuestionó por incumplirle una cita a la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde entregaría detalles desconocidos del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (su tío).

La situación médica de Córdoba se conoció porque este lunes se está adelantando una capacitación para todos los congresistas que se posesionarán el 20 de julio, como requisito previo, y por esa razón hizo llegar la excusa al evento.

Reapareció con varios mensajes

El pasado 24 de junio, Córdoba reapareció con varios mensajes en los que da su lectura de la realidad política del país, y aprovechó para celebrar la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“Pienso que con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez recién comienza el siglo XXI para Colombia, debemos salir del feudalismo económico, multiplicar nuestra producción, democratizar el estado, rehabilitar a la periferia del país”, aseguró.

La senadora electa del Pacto señaló que al conocer la victoria de Petro lloró en su intimidad. “Llevo esperando un presidente de izquierda, popular e incluyente toda la vida. Cuando lo logramos lloré en mi intimidad y sentí un júbilo inmenso y una alegría enorme”, dijo.

Recalcó que sus problemas de salud no le habían dado la oportunidad de manifestarse sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial. “Mis percances de salud no me han dado energía ni cabeza para pronunciarme sobre los últimos acontecimientos. Les comparto en estos trinos que siguen mi lectura sobre este momento histórico”, señaló.

Lea la nota completa en Semana