Mediante un documento senadores de EEUU solicitaron a Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea (UE) aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, luego que anunciara su retiro del acercamiento en Barbados y fuera objetivo de una nueva Orden Ejecutiva de la administración de Donald Trump.

El documento enviado a Mogherini está firmado por los senadores: James Rish, Rick Scott, Marco Rubio, John Barrasso, Cory Gardner, Josh Hawley, Ron Johnson y Marco Rubio, según informó este último en su cuenta de Twitter y reseñó el portal La Patilla.

Joined @SenatorRisch and other Senate colleagues in sending a letter to @FedericaMog urging her to align the E.U.’s sanctions with those of the U.S. and Canada in response to the #MaduroCrimeFamily’s ongoing repression against the people of #Venezuela.https://t.co/997VwOiOEL

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) August 8, 2019