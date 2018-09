Los cuerpos de Enger Lugo Pérez (21) y de su amigo Edward Pérez, se encontraban en la morgue de Bello Monte desde el martes 4 de septiembre y sus familiares los localizaron el sábado 8, luego de buscarlos en hospitales y cuerpos policiales. Les explicaron que habían muerto en un presunto enfrentamiento con funcionarios del FAES-PNB, en la carretera nueva El Junquito-Mamera.

Los parientes de Lugo aseguraron que este no andaba armado y salió de su casa ubicada en el sector Tierra Negra, kilómetro 11 de la vía que conduce a El Junquito, a bordo de su moto Empire Horse, para comprarle una medicina a una de sus hijas, que estaba enferma.

Lugo tenía una niña de 4 años y otra de año y medio, que su madre le ayudaba a cuidar, porque la progenitora de las pequeñas viajó a Colombia a trabajar, debido a la mala situación económica del país.

El comerciante había montado hace un año en El Junquito una fábrica de chorizos en sociedad con su padre, y aunque le iba bien había decidido marcharse a probar mejor suerte en Colombia, donde lo esperaba la esposa. Ella regresó al país el domingo.

Lugo fue despojado de 120 dólares, sus zapatos Nike, teléfono Samsung J-7 y demás pertenencias. El comerciante se había llevado los dólares por si acaso tenía que venderlos para comprar la medicina.

Su hermana Génesis, que regresó ayer de Colombia, contó que en vista de que Enger no contestaba el teléfono, su madre extrañada comenzó a buscarlo en hospitales, sedes policías, y al verificar que no movía sus cuentas bancarias, fueron a la morgue.

Si no estaba en ninguna parte, el último sitio era este, dijo Génesis, indignada, asegurando que su hermano no andaba armado y dicen que se enfrentó. “Le robaron todo y me lo entregaron muerto y desnudo”.

Hay incongruencias en los informes policiales, porque si andaban juntos porqué uno muere a las 12 de la noche y el otro a las 5 de la madrugada.