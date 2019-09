Serena Williams avanzó este domingo hasta los cuartos de final del Abierto de EE.UU., un torneo que ha ganado en seis ocasiones, tras derrotar a la croata Petra Martic, número 22 del mundo, por 6-3 y 6-4 en una hora y media.

En otro encuentro sin sorpresas en el estadio Arthur Ashe, Williams, la número ocho del mundo, llegaba a su cuarto de final número 52 en una competición destacada y marcaba su victoria número 99 en Flushing Meadows.

La estadounidense confirmaba además su buen momento al apuntarse el tercer partido en este Abierto de EE.UU. en el que no ha cedido ni un solo set a sus contrincantes.

Sólo su joven compatriota, Catherine McNally, de 17 años, le arrebató la primera manga en el partido de segunda ronda, en el que Williams cometió un elevado número de errores no forzados.

Martic, que por primera vez competía en los octavos de final en Flushing Meadows, sucumbió en la primera manga en 43 minutos, pero aguantó algo más en la segunda al cometer 7 errores no forzados.

El único imprevisto del encuentro fue una caída de la estadounidense durante el quinto juego del segundo set tras torcerse el tobillo en una de las subidas a red, tras la que tuvo que recibir asistencia médica durante el descanso.

“Me lo torcí, no sé porqué. Me ha afectado un poco mentalmente porque he tenido un año duro con las lesiones”, admitió la estadounidense después del partido en una entrevista sobre la pista.

Williams se enfrentará en la siguiente fase a la china Qiang Wang, que este domingo eliminó a la número dos del mundo, la australiana Ashleigh Barty.