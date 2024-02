Sergio Ramos valoró su regreso al estadio Santiago Bernabéu defendiendo al Sevilla, tras 16 años en el Real Madrid, admitiendo que tendrá un sentimiento especial al sentirse «como en casa», que provocará que si marca un gol no lo celebrará por respeto al madridismo.

«Me voy a sentir como en casa. Al final son muchos años los que he pasado allí, han sido los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la gente, de la afición, de mis compañeros. Va a ser un momento único para mí y muy emotivo», afirmó Ramos en una entrevista con DAZN a cuatro días del partido.

«Le tengo mucho respeto a toda la afición y a todo el Real Madrid. No lo celebraría pero si tengo que marcar y nos vale para ganar encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos», añadió.

Ramos es consciente de la dificultad que tendrá el partido para el Sevilla ante el líder, el Real Madrid, que encara el partido tras ceder un empate en Vallecas y descansado en una semana sin partidos.

«El Real Madrid es favorito todos los años a ganarlo todo. Atraviesa un buen momento, está líder y tiene jugadores de una magnitud y un nivel de calidad extraordinario. Sabemos muy bien el terreno que vamos a pisar, intentaremos de una manera u otra hacer un buen partido allí», dijo

Y recordó que ya lo tuvieron cerca en la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuan. «Le jugamos al Madrid de tú a tú, tuvimos ocasiones para ganar. Kepa me saca una muy buena de cabeza que nos hubiera dado la victoria. El equipo cuando está compacto, todos vamos a una, metemos buena intensidad y presionamos arriba, somos un equipo guerrillero”.

No desveló la idea que tiene Ramos para la próxima temporada, orgulloso de la decisión que tomó de regresar al Sevilla tras su aventura en el PSG.

«Cuando uno toma la decisión desde el corazón nunca se equivoca. A día de hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana., Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme», reconoció.

«Cuando llegue ese momento ya veré qué decisión tomaré pero haber pasado por mi casa ha sido un privilegio, volver a llevar el escudo del Sevilla que fue el que me formó, me vio crecer y me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia», sentenció.

