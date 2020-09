Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y la selección española, aseguró que preferiría que Messi se quede en el Barcelona porque le gusta ganar “estando los mejores”.

En la rueda de prensa previa al duelo entre España y Alemania, el defensa expresó que Lionel Messi se ha ganado el derecho a elegir dónde jugar, pero que no sabe si las formas del argentino son las mejores.

Además, reconoció que para el fútbol español es positivo que el rosarino siga, porque hace mejor a “LaLiga, a su equipo y más bonitos los Clásicos”.

El contrato de Ramos en el Real Madrid termina en 2021 y aún no ha renovado. Sin embargo, el capitán merengue se mostró tranquilo ante esta situación. “No se ha tocado, ni genera intranquilidad. Nunca me planteé salir del Madrid. No creo que haya problemas”, indicó.

En cuanto a la nueva generación del fútbol español, declaró que están en una situación diferente a la que fueron campeones de todo, por lo que ahora toca conocerse entre todos los futbolistas y formar un once fijo. “Yo era entonces el joven y ahora me toca liderar como capitán, pero el hambre es la misma”, enfatizó el ‘4’.

Sobre la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Ramos no descartó estar presente, pero reconoció que será una “temporada de infarto”.

“Me gustaría vivirlo todo, vivir cosas que no he sentido. Soy ambicioso y me gusta hacer todo lo posible. Pero hablaremos al final de la temporada y ojalá pueda decir lo mismo” aseveró el de Camas.