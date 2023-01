La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), anunció el pasado viernes que el horario de la ceremonia de inauguración y otros juegos de la Serie del Caribe sufrirá leves cambios, debido a una petición realizada por quienes organizan el magno evento.

El torneo internacional que vuelve a Venezuela tras de 12 años de ausencia, espera marcar un antes y un después en la historia del campeonato con un inicio del que no se tienen muchos detalles pero sí grandes expectativas.

El ente rector compuesto por los miembros fijos de las ligas invernales profesionales (Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México) explicó que estos cambios buscan mantener en buen estado los estadios de la Rinconada y la Guaira.

Además, publicaron una actualización con los nuevos horarios. En el Estadio Forum la Guaira se disputará: Curazao vs Cuba a las 10:30 a.m. y Puerto Rico vs Colombia a las 3 p.m.

Mientras que en el Estadio la Rinconada se podrá asistir a: República Dominicana vs México a las 12 p.m., la ceremonia de inauguración a las 6:45p.m. y Panamá vs Venezuela a las 8:30 p.m.

El resto de los juegos, semifinales y final, mantendrá la programación previamente pautada.

En Venezuela, tras haber sido sede del evento en 13 ocasiones, se espera que los locales puedan alcanzar una quinta victoria en el campeonato.

Con nota de prensa