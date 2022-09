Crónica Uno

Por Héctor Antolínez @hectorantolinez

Hace una semana la ONG Voto Joven hizo un acto en Chacaíto en el que buscaba impulsar la inscripción de jóvenes en el Registro Electoral. Sin embargo, el mismo día del evento, el Consejo Nacional Electoral lo impidió. Tras la negativa, la organización optó por llevar este jueves a los jóvenes hasta la sede del ente comicial.

“Si no pudimos llevar la máquina del Registro Electoral a los jóvenes, entonces llevaríamos a los jóvenes al CNE”, sentenció Abraham Fernández, coordinador de estructuras nacionales de Voto Joven.

Voto Joven organizó un evento de rap en la Plaza Brión de Chacaíto el pasado 20 de septiembre. Para ese acto el CNE había aprobado una máquina con la que los jóvenes participantes se iban a poder inscribir, pero horas antes de la convocatoria les revocó el permiso.

Según Voto Joven este jueves 29 de septiembre acudieron a la sede de Plaza Venezuela unas 63 personas, 14 de las cuales fueron a inscribirse por primera vez en el Registro Electoral y el resto acudieron a actualizar sus datos.

“Lo que hicimos fue traer a chamos que se quisieran inscribir en el Registro Electoral. Más allá de esta acción puntual, esto es una lucha que venimos haciendo de forma continua. Queremos lograr no solo los puntos en los estados, sino intentar que se municipalicen”, comentó Fernández.

Thania Avariano cumplió sus 18 años en marzo y, hasta la mañana de este jueves no había tenido oportunidad de tramitar su inscripción, algo que lamentó porque, dijo, solo con la inscripción puede ejercer sus derechos políticos.

Tengo muchos amigos inscritos, muchos también que no lo están, pero después de hoy los voy a invitar para que se inscriban y puedan participar. La inscripción es complicada, no porque sea un fastidio, sino porque es difícil por el tema del transporte, muchos viven lejos de los puntos de inscripción”, explicó Avariano.

Samuel Estrada, de 19 años, fue otro de los jóvenes que respondió la convocatoria de Voto Joven. Explicó que él ya estaba inscrito en el Registro Electoral, pero que tenía que cambiar sus datos para votar en otro centro. Admitió que por falta de tiempo y compromisos laborales no había podido hacer el trámite antes.

No había tenido el tiempo, he estado trabajando y de aquí para allá, por eso no había tenido el espacio para venir a actualizar mis datos. Pero hoy aproveché que iban a hacer esto para venir con los muchachos. Vine porque esta actividad me motivó”, comentó Estrada.

Tanto Avariano como Estrada no residen en Caracas, la primera vive en Guatire y el segundo en San Antonio de Los Altos. Que solo pudieran tramitar sus datos en la sede de Plaza Venezuela en el centro de la capital, es producto –según la opinión de Abraham Fernández– de la desinformación

“Muchos de estos chamos son del estado Miranda, pero se inscriben acá en Plaza Venezuela por un tema de desconocimiento, hay personas incluso que creen que el Registro Electoral no es permanente y que es solo durante los operativos especiales que pueden inscribirse”, comentó Fernández.

En Venezuela las inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Electoral se pueden tramitar solo en las Oficinas Regionales Electorales ubicadas en las capitales de los 23 estados, o en las sedes del CNE en Caracas.

Diversas organizaciones y partidos políticos han criticado esta situación asegurando que los puntos son muy pocos para la gran brecha que existe entre ciudadanos mayores de edad y personas inscritas en el Registro; por ese motivo, se ha solicitado públicamente al CNE que se comprometa a instalar al menos un punto por municipio. Esta solicitud no ha recibido respuesta del ente comicial.