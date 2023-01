Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que protagonizaron cinco días de huelga en la avenida de los Trabajadores informaron en rueda de prensa, que se sentarán en una mesa de trabajo con autoridades oficiales tal como se acordó durante la reunión que sostuvieron con el gobernador, Ángel Marcano, el pasado 13 de enero. Asimismo destacaron que no admitirán participación de representantes de Sutiss debido a la “confabulación” por parte del sindicato para firmar el memorándum 2792.

“Nosotros fuimos elegidos por los hombres y mujeres que estaban en la mesa. Había disposición de nosotros y de las autoridades, incluyendo al gobernador, para resolver este conflicto. Nosotros fuimos a esta negociación con trabajadores presos y con calificación de despido. ¿Qué logramos? Que esos hombres presos hoy estén con su familia. El que ha tenido un familiar preso sabe lo que vale eso”, expresó César Marcano, trabajador de Ferrominera Orinoco y representante de los obreros en la mesa de diálogo.

“Teníamos a estos compañeros presos y sí, nuestra prioridad fue que estuvieran con su familia y tuvimos que ceder en ciertos aspectos. Salimos con la moral en alto porque no negociamos los beneficios de ningún trabajador”.

Los trabajadores sienten que Sutiss, que solía ser la organización laboral más importante del país, se corrompió vendiendo los beneficios laborales a cambio de favores personales a su directiva, lo cual suscitó la situación actual y los despojó de sus beneficios.

Estas declaraciones hacen referencia a la crítica que han recibido por parte de la opinión pública en torno a los acuerdos alcanzados, ya que se priorizó la liberación de los trabajadores detenidos -que fueron encarcelados por el Estado para acabar con la protesta-, y no las mejoras salariales, que eran la razón inicial de la huelga, tema en el cual no hubo avances más allá de la instalación de la mesa de diálogo con las autoridades estadales y la restitución de la entrega de bolsas de comida para empleados no requeridos.

“El gobernador se comprometió a que todos los no requeridos van a recibir su bolsa y los beneficios de la comida: eso es un avance. Cesó el acoso y pararon las calificaciones de despido para que los trabajadores que participaron en la protesta volvieran a sus puestos. Esos fueron logros. Pero esta mesa continúa y nos vamos a sentar el jueves con el gobernador y las autoridades”, añadió el ferrominero.

La comisión destacó que en la reunión se discutió el tema salarial, donde propusieron la indexación del salario al dólar. No obstante, aseguraron que esto no pudo obtenerse de forma inmediata, ya que es necesario presentar la propuesta a las autoridades nacionales.

Sindicato reaparece tras años de abandono

Ante la fuerte crítica en torno a la ausencia de dirigencia sindical en estas reuniones y la falta de experticia en negociaciones de los presentes, la comisión respondió solicitando el respaldo de todos los obreros y enfatizando que “no se deben a ningún sindicalista, sino a la masa obrera”.

“Esos que nos atacan hoy, dirigentes sindicales, que por cierto me alegro que hayan salido de donde estaban metidos, nosotros no somos sus enemigos. Los enemigos fueron ustedes cuando dejaron a los trabajadores solos y no lucharon por las reivindicaciones salariales”, expresó César Marcano.

El rechazo de que sienten los obreros por las autoridades de su sindicato data del 2018, cuando en el marco de protestas laborales, dirigentes sindicales firmaron el memorándum 2792 que erradicó los beneficios de los trabajadores.

Sutiss estuvo inactivo desde 2019, cuando sus autoridades no lideraron ninguna protesta ni reclamo laboral, pese a las malas condiciones en las que permanecen los obreros.

A esta situación, hay que sumar que los dirigentes están en mora sindical, ya que fueron electos en el 2012 y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió las elecciones pautadas para el 2015.

“Ese sindicato se venció. Murieron. Esos sindicalistas entreguistas que están en sus casas y dejaron solos a los trabajadores, como ven que esta es la instancia que está defendiendo a los trabajadores quieren hacer eco a ver si se olvida lo malo que hicieron. Pregúntale a los trabajadores de Sidor si quieren que Azócar los represente, que vaya y vea si los trabajadores están de acuerdo. Aquí la sinvergüenza no cabe”, vociferó Luis Medina, miembro de la comisión.

Una contraparte sin competencias

Wilan Díaz, sidorista y parte de la comisión, enfatizó en que la Gobernación dio la orden de reincorporar a todos los trabajadores no requeridos, toda vez que la figura de la pandemia ya no existe. Sin embargo, la Gobernación no tiene competencia para tomar estas decisiones, pudiendo solo figurar como mediador con las autoridades de CVG y Sidor.

Aun así, los obreros destacaron que también seguirán luchando por mejoras salariales y el cumplimiento en el pago de beneficios que les adeudan.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de qué tipo de apoyo prestará la Gobernación tomando en cuenta que la entidad no tiene competencia en materia salarial ni participación en la administración de las empresas básicas. A su vez, ningún representante de la Corporación Venezolana de Guayana asistió a la reunión que sostuvieron los empleados con las autoridades.

– ¿Creen en esta reunión pese a que la Gobernación no tiene competencia para decidir en materia salarial, ni en la reincorporación de los no requeridos?

– Nosotros nunca perderemos la fe de que aquí se logren acuerdos. El gobernador nos hizo saber que fue obrero y conoce de estas luchas. Se comprometió a hablar con los presidentes de las empresas básicas y nosotros le creemos. Sabemos que el gobernador no tiene competencia, pero es su obligación llamar a estos presidentes. El presidente de la república, Nicolás Maduro, lo autorizó a hablar con nosotros para cesar estos conflictos y reclamos. Las personas que tienen que resolver estos conflictos, los presidentes de las empresas básicas, deben estar en estas mesas de negociación.

“No estamos conformes”

Los representantes de la comisión destacaron que no están conformes con los resultados, pues aún faltan otros temas que dirimir en la mesa, pero aseguran que están trabajando para lograr avances.

Presentaron un documento con los puntos que van a plantear a las autoridades, entre ellos, la indexación del salario al dólar y la eliminación del memorándum 2792; el pago de vacaciones a trabajadores requeridos y no requeridos; pago inmediato de prestaciones sociales; inversión para el levantamiento productivo de las empresas del holding CVG y el reintegro de los trabajadores no requeridos a sus puestos laborales.