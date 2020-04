Redacción deportes, 17 abr (EFE).- David Silva, centrocampista español del Manchester City, desveló que ha empezado a plantearse ser entrenador cuando finalice su carrera de jugador, en la que, reconoció, le hubiera “gustado jugar con Laudrup”.

“He jugado con grandísimos jugadores como Xavi e Iniesta, que han marcado una época en la selección. Mi ídolo era Michael Laudrup. Jugué contra Ronaldinho en su mejor momento en el Barcelona cuando daba miedo incluso entrarle porque tenías miedo de que te dejase en evidencia, contra Ronaldo y Zidane en el Real Madrid o Messi en la época actual”, recordó en un encuentro digital dirigido por el Manchester City.

“Me habría gustado jugar con Laudrup, también con Valerón porque era una referencia y encima es de mi pueblo. Tiene una calidad increíble, jugó con mi padre y tuve la fortuna de conocerlo desde pequeño”, añadió.

Silva se mantiene encerrado en su domicilio durante la pandemia del coronavirus, “intentando entrenar a diario, no comer mucho y corriendo detrás del niño que no para”, reconoció. Charla con compañeros sobre la situación del fútbol pero destaca que “lo más importante hoy en día en la vida es la salud”.

Recordando el pasado, Silva contó el momento en el que optó por el Valencia cuando le quería el Tenerife para formarse como jugador. “No rechacé una oferta del Tenerife”, aclaró. “Con 14 años estaban muy interesados en llevarme, hablaban mucho con mi padre pero al final tenía la opción del Valencia que estaba jugando finales de Champions y fue lo que me hizo decidirme”.

Y revivió los momentos especiales con la selección española cuando conquistó dos Eurocopas y un Mundial. “Con la selección me quedo que hemos estado una generación muy buena que ganó algo impensable, nadie se lo imaginaba”.

“Conseguirlo fue increíble y me quedo con la primera Eurocopa porque fue lo primero que ganamos y rompimos una barrera. Lo otro fue consecutivo, pero como todos los que estuvimos decimos, la primera fue algo único y diferente”, añadió.

Por último miró al futuro sin descartar pasar del campo a los banquillos. “Al principio decía que no, pero conforme va pasando el tiempo te vas interesando más. Cuando deje el fútbol a lo mejor me gustaría entrenar. Todavía no lo tengo claro porque quiero jugar unos años más”.