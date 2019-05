Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado en su creencia de que Antoine Griezmann “seguirá” el próximo curso, y afirmó que no tiene “ningún temor” en ese sentido, al tiempo que apuntó que tanto el cuerpo técnico como el club querían que Diego Godín se quedara.

“Desde que apareció el tema de Griezmann relacionado en los medios al Barcelona, siempre comenté lo mismo: yo lo veo muy bien, contento con sus compañeros, es capitán de nuestro equipo y de parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece”, expuso el técnico tras el entrenamiento.

“Después, no estamos en su cuerpo para opinar lo que él en algún momento si tendrá que opinar lo hará. Nosotros creemos que seguirá con nosotros. No tenemos ningún temor a perderle. Es nuestro capitán y lo que suceda posteriormente ya no depende de nosotros”, añadió Simeone sobre el ‘7’ rojiblanco en rueda de prensa.

Más allá del futuro del atacante, que el verano pasado rechazó una propuesta del Barcelona, supuestamente interesado de nuevo ahora en él, y renovó su contrato con el Atlético hasta 2023, el equipo ya divisa al Sevilla, su rival este domingo en el Wanda Metropolitano, en la despedida de Diego Godín de su afición tras 387 encuentros.

“El club y nosotros queríamos que Godín se quede. Diego, en consecuencia de sus necesidades y su relación con el Atlético de Madrid, llegó a la situación que tomó y que explicó en su debido momento el otro día. Y qué les voy a contar de Godín más de lo que les he contado y de lo que siempre he valorado su momento en el club. Después, tanto la parte de dirigentes como el jugador tienen sus situaciones individuales que tienen que resolver y ya Diego contó lo que sentía”, explicó Simeone sobre el central uruguayo.

En los siete años y medio que ha compartido equipo con él, Simenoe consideró que “elegir” un solo momento “no sería justo”: “Es un futbolista que siempre se ha entregado y ha competido, posiblemente en alguna temporada pudo haber tenido un nivel mejor que otra, pero siempre con una regularidad que siempre es difícil sostener en los futbolistas”.

“Eso es lo que le ha hecho un jugador tan importante en todo este proceso”, abundó Simeone, que tiene la “alegría de que se va bien” del club rojiblanco. “Cuando esta situación se desarrolla con la mayor claridad posible genera un estado de felicidad, porque nos dio todo, seguirá su carrera en Italia, seguramente, y transmitiendo sus valores, su esfuerzo, su juego y sobre todo su jerarquía”, abundó.

También dijo, respecto a la renovación año a año que propone el Atlético para los futbolistas ya en la treintena, que “el club tiene una línea de trabajo y va respetada”. “Desde adentro compartimos las decisiones que nos enseña el club y obviamente estamos detrás. Como todo en la vida, unos ponen las reglas y otros las tenemos que llevar”, indicó.

Con la salida de Godín, el Atlético pierde a otro de sus líderes en el vestuario. “Todos los procesos empiezan y terminan y van habilitando posibilidades a otra gente para que ocupe distintos lugares. Ni Gabi ni Godín ni Torres ni Raúl (García) a los 24 años fueron los que fueron a los 32 o 33 años, porque toda la historia y experiencia que fueron teniendo la pudieron desarrollar en un momento importante y que justo nos tocó estar con ellos”, expresó.

“En algún momento, ellos tuvieron 24 años y tuvieron que hacer ese paso más para después lograr tener ese momento en sus carreras deportivas. Acá en el equipo tenemos futbolistas que tendrán que dar un paso más, como los Giménez, Oblak, Rodrigo, Koke, Saúl… Tenemos gente que crecerá como han crecido los Godín y Gabi”, avanzó.

Además de Godín, el equipo rojiblanco también ha perdido ya a Lucas Hernández, fichado por el Bayern Múnich. Son dos de los cuatro centrales de la plantilla, junto a José María Giménez y Stefan Savic. Sus salidas obligarán a una reinvención en esa demarcación.

Otro desafío para Simeone: “Me encanta. Conociendo como me conozco creo que la motivación que tendremos para la temporada que viene será enorme, porque será difícil como todas, posiblemente aún más por los posibles cambios que pueda haber”.

“También digo que la gente que va a venir lo hará con ilusión, con energía, con ganas de crecer y para eso estamos nosotros, para que los Griezmann, Oblak, Giménez, Godín o Gabi, que en su momento cuando empezamos tenían un perfil de jugador, sean lo que son en este momento, porque siempre explico que no vamos a traer un futbolista ni de 150 ni de 120 ni de 100 millones. Nosotros tenemos que hacer a los futbolistas para que sean lo que son”, enfatizó.

“Lemar es el futbolista mas caro que ha comprado el Atlético. Este año le ha costado. Pero no tengo ninguna duda de que el año que viene tendrá una temporada fantástica. Y en ese camino estamos, buscar gente con el perfil que se necesita en el Atlético y cerrar una temporada mañana en el Wanda con ilusión y buen juego”, dijo.

“Me alegra que poder terminar esta temporada ganando la Supercopa y saliendo segundo sea una temporada no buena. Me alegra un montón”, recalcó.