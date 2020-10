Simonovis respondió a la gestión de extradición anunciada en su contra por el TSJ chavista

Durante la jornada de este sábado, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovis, respondió a la gestión anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro en torno a una eventual extradición contra el exprisionero político desde EE.UU., donde se encuentra exiliado.

Al respecto, el experto investigador criminal utilizó un video en su cuenta oficial en la red social Twitter para rechazar las aspiraciones del chavismo y especialmente de las autoridades del TSJ, entre ellas de Maikel Moreno, presidente de la máxima instancia judicial.

“Te voy a decir lo siguiente, eres el presidente de una caja vacía. Un Tribunal Supremo de Justicia que solamente tiene el reconocimiento del entorno criminal en el cual tú te mueves”, le dijo a Moreno.

Recordó que es sobre Moreno en quien pesa una orden de captura internacional y una millonaria recompensa en dólares por parte de las autoridades estadounidenses.

Se desmarcó de las acusaciones

Le indicó que “jamás he participado en un magnicidio. No me mancharía las manos con sangre de tu entorno. Lo que sí quisiera es verlos presos para que rindan cuentas ante la justicia y ante la Nación del daño que le han causado al país”.

Simonovis garantizó que seguirá cumpliendo con su trabajo y su deber, “y con el apoyo de la justicia americana y de muchos otros países, seguiré libre y por estas calles”.

MENSAJE A LA DICTADURA EN VENEZUELA pic.twitter.com/GCV144OMNy — Iván Simonovis (@Simonovis) October 24, 2020

El TSJ pretende un nuevo juicio contra Simonovis

Cabe recordar que el pasado jueves 22 de octubre, el TSJ chavista declaró procedente solicitar a EE.UU. la extradición del excomisario de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis para juzgarle por presunto intento de homicidio contra Nicolás Maduro.

La decisión, tomada por la Sala de Casación Penal del TSJ, busca el “enjuiciamiento penal en territorio venezolano por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración”, además de presuntos delitos como traición a la patria, tráfico Ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación.

Asimismo, asumía “el firme compromiso” ante EE.UU. de que Simonovis resultaría “juzgado en la República Bolivariana de Venezuela con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales consagradas en la Carta Magna”.

Exprisionero político

El chavismo detuvo a Simonovis en 2004 por su participación en el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, pero recibió condena en 2009 a 30 años de prisión. Sólo que, debido a razones humanitarias, cumplía la pena en su casa desde septiembre de 2014, hasta que logró escapar en mayo de 2019 e instalarse en EEUU.

Simonovis está considerado por la oposición y por varias ONG que defienden los derechos humanos en Venezuela como un preso por razones de consciencia.