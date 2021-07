No se quedaron de brazos cruzados. Los vecinos de la parroquia La Candelaria actuaron para evitar que se terminara de desplomar el techo de su iglesia, y las reparaciones comenzaron sin el apoyo de la alcaldía ni de la gobernación.

Se organizaron con una rifa y recaudaron parte de los fondos para iniciar los trabajos que siguen adelante con el apoyo de la empresa próvida.

Todo comenzó el sábado 5 de junio. Las fuertes lluvias registradas en Valencia se tradujeron en el colapso de parte del techo del templo que tiene que está elaborado en base a caña, barro y cemento, pero con el tiempo y la falta de mantenimiento, se ha ido deteriorando.

La iglesia Nuestra Señora de La Candelaria es un patrimonio histórico de la ciudad y debe importarles a todos. Este templo forma parte de los más antiguos de Valencia. Fue construido por los canarios que estaban en la ciudad cuando nació la zona industrial en el centro con los telares. El techo de la iglesia y toda su estructura tiene casi 200 años.

El párroco, Antonio Arocha, fue insistente ante las autoridades pero no tuvo respuestas. “Desde el mismo momento que los fieles y amigos se informaron a través de la excelente campaña informativa de los medios, comenzaron a colaborar de granito en granito, poniendo a la disposición lo poquito que cada quien tiene, es decir, como dice el Evangelio de este domingo pasado: Jesús para saciar el hambre de tanta gente, hizo el milagro de multiplicar el pan, con lo poquito pero tanto que la gente tenía, cinco panes y dos pescados”.

A pesar de la economía asfixiante y la indiferencia del gobierno, los candelareños y sus amigos salieron adelante. En primer lugar ellos mismos se organizaron y con una rifa le dieron la oportunidad para que todos participaran y colaboraran, luego hicieron contacto con algunas empresas privadas y también están ayudando además de los amigos que se acercaron para ser solidarios con la obra.

La restauración no está concluida, pero siguen avanzando con lo que aún siguen colaborando, se espera que a mediados de agosto la obra esté concluida. “Desde aquí le expresamos el agradecimiento a todas las personas que se han unido con la generosidad y la solidaridad para esta noble causa”.

En La Michelena aún sin respuestas

El techo de la iglesia San Rafael sigue en precarias condiciones. Persisten varios segmentos de la madera que están deteriorados y amenazan con caerse, poniendo así en riesgo a los 600 fieles que van a misa entre las tres misas de los domingos, y los 40 u 80 que asisten de martes a sábado.

La falta de mantenimiento y de inversión de parte de las autoridades es evidente. Con la lluvia se moja parte del templo y han tenido que retirar varios banquitos para que no se dañen como ha ocurrido con el techo de machihembrado que requiere el cambio completo del manto asfáltico.

El párroco de la iglesia, Edwin Jiménez, aseguró que no han tenido respuestas de parte de las autoridades. “Estamos esperando un presupuesto para ver si lo mandamos a hacer nosotros porque creo que gubernamentalmente no hay solución, no se ha acercado nadie ni han respondido las carteas que hemos enviado”.

La última cotización que recibieron fue de cuatro mil 50 dólares, y eso implica el cambio de los 450 metros cuadrados del manto, sin incluir lo que representan los daños de la madera.