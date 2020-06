Hania Salazar, presidente del Colegio de Enfermería del estado Zulia, denunció que recibió una citación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que declare. Desconoce el motivo.

Salazar envió un audio de respuesta al organismo, en el que informó que no se especifica las razones de la citación. “Hago del conocimiento de todos este suceso para que estén a la expectativa de lo que pueda suceder en las últimas horas”, advirtió.

La denunciante aseveró que no existe razón para citarla al organismo de investigaciones, para este martes 30 de junio. Detalló que le informaron de este hecho a las organizaciones de derechos humanos y los abogados correspondientes.

En una conversación telefónica con Efecto Cocuyo, la presidente del gremio de salubridad manifestó su preocupación por la convocatoria.

“Me están citando, pero dejan en blanco el motivo por el cual lo están haciendo. Me llena de mucha incertidumbre, no hay ninguna razón para que me citen. Denunciar las condiciones en las que están trabajando nuestros profesionales no es un delito, es una realidad”, recalcó.

Igualmente, explicó que el Colegio de Enfermería de la entidad, no informa las cifras sobre los infeciones de coronavirus, ya que eso le corresponde a las autoridades regionales y nacionales.

“Nosotros no hemos hablado de cantidades. Sabemos que el gobierno regional y nacional son los que confirman los casos. Internamente sí debemos saber cuántos profesionales están contagiados, porque es nuestro deber ayudarlos a gestionar cualquier necesidad. Es algo humanitario y dentro de mis funciones, debo velar por las condiciones de mi personal”, destacó.

Casos de médicos fallecidos por COVID-19 en Zulia

En la entidad zuliana, tanto el Colegio de Médicos como la ONG Médicos Unidos de Venezuela, han denunciado el fallecimiento de seis médicos y una enfermera por coronavirus en el territorio nacional.

La administración de Nicolás Maduro no reconoce estos decesos en las cifras oficiales por la pandemia en el país. Solo comentan de un médico fallecido en El Vigía, estado Mérida, y un enfermero que residía en Los Frailes de Catia.

No obstante, el Colegio de Médicos tiene en su registro la muerte del doctor Samuel Viloria, epidemiólogo y exdirector del hospital universitario de Maracaibo. Médicos Unidos actualizó una lista en la que se encuentran el siguiente personal médico:

Marisela Ramírez, médica del estado Zulia.

Solangel Scandela, pediatra del hospital militar de Maracaibo.

Samuel Viloria epidemiólogo y exdirector del hospital universitario de Maracaibo.

Keyla Molaya, enfermera del estado Zulia.

Jorge Leal, médico del estado Zulia.

Manuel Romero, ginecólogo del Zulia.

Carlos Castillo, médico residente en Zulia.

Francisco Salcedo, enfermero del Distrito Capital.

Adán Muñoz, pediatra de El Vigía, Mérida.

Leonardo Gutiérrez, ingeniero biomédico del estado Falcón.

Solo Salcedo y Muñoz son parte de la lista oficial de los 44 fallecidos que reporta el sistema patria sobre estadísticas del mortal virus en Venezuela.

El caso del enfermero se anunció el miércoles 17 de junio, cuando el presidente del régimen informó sobre 236 contagios de coronavirus en el la nación. Por otra parte, el caso de Muñoz fue confirmado por la vicepresidente, Delcy Rodríguez, el sábado 27 de junio. Es decir que, Ramírez, Scandela, Viloria, Molaya, Romero, Castillo ni Gutiérrez están en el conteo oficial.

Del mismo modo, Salazar ratificó que seguirá luchando por los derechos de sus agremiados y agremiadas.

Con información de Efecto Cocuyo.