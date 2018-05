Daniel Hernández, representante del Sindicato de Hospitales de Caracas, ofreció declaraciones respecto a la precaria situación que atraviesa este sector de salud

Hernández aseguró para el canal VPItv que los trabajadores del área se mantendrán en protesta para manifestar su descontento ante las condiciones infrahumanas en que laboran.

“Mientras no haya materiales para trabajar, pues no trabajaremos, y que no nos tilden de flojos, solo que no podemos estar limpiando solo con agua”, indicó para argumentar su posición y la de todos los trabajadores de las instituciones.