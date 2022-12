SOBRE MI VISION en Qatar, fue merecido el gallardete para los argentinos. La tropa albiceleste batalló súper unida. La final más emocionante de la historia, sobre todo en los minutos finales. Lionel Messi pasa a comandar la lista con más partidos en esta contienda con 26, superando por uno al alemán Lothar Matheus. Con siete anotaciones y trio de asistencias, el astro del Paris comandó a la pandilla sureña. Como diría el admirado colega Carmelo Carrillo, con los dos mejores jugadores del mundo, los gauchos han levantado la copa en par de ocasiones. Diego Armando Maradona y el crack de Rosario. Al delantero revelación Julián Álvarez, le harán una estatua en su honor en su natal Calchín, una pequeña población que no llega a los cinco mil habitantes. El ariete de solo 22 años, se lució con cuatro anotaciones de alta factura, respondiendo a la confianza del técnico Lionel Scaloni…Un duelo ante los franceses donde mostraron personalidad, garra, solidez defensiva y contundencia en ataque. El toque, la pausa, el engaño, fueron otras de las armas de estos pibes implacables…Ángel Di María, un artillero que siempre aparece en momentos claves. El fideo marcó en finales de Juegos Olímpicos, Copa América y ahora se hizo sentir en la justa universal, donde las grandes decepciones fueron Brasil y Alemania…El polaco Robert Lewandowski fabricó sus dos primeras anotaciones en la historia de los mundiales. Varias leyendas como el chileno Iván Zamorano y el holandés Marcos Van Vasten no anotaron en este tipo de eventos…Los clubes venezolanos no escapan de la fuerte crisis. Más de la mitad están súper endeudados con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, un mal de nunca acabar y la directiva de la Federación nada que toma cartas en el asunto. En la Segunda División también existen organizaciones malas pagas. Y a pesar de las críticas, Llaneros es uno de los pocos equipos en mantenerse al día, al igual que Trujillanos. Titanes nada que cancela honorarios. El Anzoátegui también está en deuda…Muy interesante la plantilla que viene armando Carabobo. Han sumado par de piezas de jerarquía, me refiero a Edson Tortolero (hijo) y Francisco “Minino” Flores…En el Zamora las cosas no andan muy bien, por diferencias entre varios directivos, quienes se pelean por el control de la furia llanera…LAS AGUILAS se quedaron sin oxígeno. Un semestre para el olvido. La organización rapaz debe comenzar a trabajar desde ya de cara al futuro…Eugenio Suarez tiene la marca de más cuadrangulares para un venezolano en las Grandes Ligas, cuando en 2019 dio 49 estacazos. El guayanés ahora pertenece en el torneo local a los batalladores Leones.…Un abrazo fuerte para los consecuentes lectores José Francisco Benítez (Usa), Wilfredo Pérez (España) y Wilmer León (México) y mi agradecimiento eterno a varios editores y directores de medios digitales e impresos, que siempre me apoyaron durante el 2022, para que esta Síntesis salga en 16 portales regionales, nacionales e internacionales. Hoy es la última columna del 2022, gracias al firme respaldo de Oswaldo Muñoz, Jesús García Regalado, Antonio José Seijas, Lázaro Aranguren, Paul Trasolini, Carlos Blonval, Ricardo Duran, Daniel España, Yorki Araque, Edgar Morales, Néstor Ramírez Paz, Yoana Moncada, Rodrigo Malagón, Carolina González, Mishel Fuentes, Elías Díaz, Luis Carlos González, Rubén Fariñas, Juana Inés Molina, Adalberto Pérez, Layisse Cuenca, Humberto Ojeda, Graterol Vargas y José Luis Gil. Gracias y mil gracias, que Dios les siga dando mucha salud y que el 2023 traiga alegrías a los millones de hogares venezolanos . Volvemos a encontrarnos la primera semana de enero, gracias por leerme y el mayor éxito para Domingo Manzanilla en el imperio norteamericano…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.