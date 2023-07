A PUNTA DE DIANAS Luifer Hernández y Saúl Guarirapa se han ganado sus respectivos puestos como atacantes titulares en Puerto Cabello y Caracas respectivamente. Dos jóvenes que se pierden de vista. Ambos son los máximos artilleros del torneo nacional y en el tercer peldaño aparece el africano Ade Oguns, luego siguen Richard Blanco y Anthony Uribe….

Que gran momento para el Deportivo Táchira. Al momento de escribir la columna los aurinegros sumaban tres victorias seguidas en la segunda vuelta, afianzados en la segunda

casilla de la clasificación, para alegría de su enorme hinchada. “La entrega de los jugadores ha sido clave y el objetivo es pelear por una nueva estrella. Cada partido es una final para nosotros”, dice Osnel García, preparador de porteros del conjunto aurinegro…

Otro gran reto para Tony Franco en su carrera como director técnico. Asume las riendas de un decaído Monagas, que sin contar la jornada del fin de semana aparecía en la décimo puesto…

Uno de los puntos más fuertes del Portuguesa es su pareja de volantes de marca. Bernaldo Manzano y Adjin Livingstone son unas fieras a la hora de romper jugadas de peligro. Una dupla que tortura a sus oponentes. Los llaneros siguen en la pelea por clasificar para una Copa Internacional. Los rojinegros han dicho presentes en ocho ediciones de la Libertadores, llegando a semifinales en 1977. Sus títulos nacionales fueron en 1973, 1975, 1976, 1977 y 1978 y los subcampeonatos en 1974, 1980 y 1983. Este club fue fundado un 9 de abril de 1972….

Un año terrible para los conjuntos barineses, que están entre los colistas. Zamora y Hermanos Colmenarez no levantan vuelo y se han olvidado de ganar en la actual contienda, razón por la cual sus miles de seguidores andan súper decepcionados. Me cuenta el cumpleañero Carlos Bandres que la tristeza es total. “Se debe hacer una restructuración a fondo. Omar Nemer ha hecho una gran labor, pero los resultados no se han dado”, acotó el analista Jalet Izzi. Estos planteles eran súper duros en el estadio “La Carolina”…

La ofensiva de Acuña

SIGUE BRILLANDO con poder ofensivo, velocidad y brazo potente, trio de armas que tiene Ronald Acuña, quien es amplio favorito para cargar con el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional…

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York es el único pelotero de la MLB en la era moderna, que tiene más de 8 imparables, entre jonrones y triples y robos en un lapso de dos encuentros…

UN 26 DE MAYO de 1991, la selección venezolana de baloncesto hace historia, al conquistar su primer titulo como monarca Suramericano de mayores, en un repleto Fórum de Valencia. La pandilla criolla terminó imponiéndose a Brasil 122-121, bajo el mando del boricua Julio Toro, en un duelo realmente emocionante de principio a fin. Una hazaña digna de admirar…

Más finales ganadas por un jugador en la NBA, la marca la tiene el legendario Bill Russell

con once galardones…

Muy productivo el trabajo de Ludwing Irazabal como entrenador con Trotamundos, en la semifinal ante Guaros. Las tres victorias del expreso azul durante esta fase fueron con el humilde caraqueño como timonel…

CINCO CINTURONES como monarca universal colecciona Jorge “Niño” Linares. El orgullo de Barinitas espera ingresar próximamente al salón de la fama del boxeo criollo, ya que ha sido uno de los mejores en la historia de esta disciplina. Actualmente tiene 37 años y reside entre Tokio y Las Vegas. En su record como profesional, ha disputado 53 combates, con 47 triunfos, 29 de ellos por nocaut y solo tiene 6 derrotas…

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, meridianos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos