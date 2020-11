YANGEL HERRERA sigue derrochando clase y talento con el Granada, convirtiéndose en uno de los mejores criollos en el exterior. El litoralense esta ayudando bastante a su oncena en la Europa League. Considera súper complicados los partidos que le vienen a la Vinotinto ante los difíciles escuadrones de Brasil y Chile…Juan García colecciona la mayor cantidad de dianas marcadas en una campaña del fútbol venezolano, cuando en la 2001-2002, hizo 34 con el Nacional de Táchira…Gochos y capitalinos se fajaron el clásico. Ambos conjuntos pisaron fuerte y pelearon como fieras en “La Carolina”. Que gran central este Jesús Quintero, fue uno de los mejores de la pandilla de San Cristóbal. Para el nativo de Puerto La Cruz es un gran privilegio jugar al lado de figuras importantes como Sema Velásquez, José Contreras, Marlon Fernández y Edgar Pérez Greco. Una de sus armas principales es el juego aéreo, mide 1,88 y tiene apenas 19 años. “Espero ayudar mucho al equipo”, acotó…El Portuguesa se creció ante Zamora, con una genialidad de Ángelo Lucena. Por cierto que es una joya este volante Wilfredo Peña del sector Campo Lindo, tiene gran manejo del esférico, con una gran calidad técnica, tal como lo expresan Edward Herrera y Maiker Frías. El cuadro cinco estrellas espera llegar lejos en este certamen, bajo las órdenes del profesor Alí Cañas…Yaracuyanos un elenco modesto, compacto y bastante ordenado, bajo la dirección del ascendente Jesús Cabello. Los de San Felipe han sido la gran revelación…Rubén Benítez es un asesor de lujo en el cuerpo técnico de Hermanos Colmenares, que encabeza Luis Pacheco. “Este plantel esta para grandes cosas. El gran objetivo es subir a Primera División”, expresa el charrua….EL EXPERIMENTADO Justin Verlander a sus 37 primaveras, ya suma más de 200 triunfos y 3000 ponches. El serpentinero nació un 20 de febrero de 1983 en Condado de Goochland (Virginia). Actualmente el derecho se recupera de una operación. Un 15 de noviembre de 2011 fue declarado ganador del premio Cy Young por voto unánime, convirtiéndose en el primer lanzador de la Liga Americana que gana dicho galardón de esta forma, desde que el merideño Johan Santana lo obtuviera en 2006….GIANNI SAVIO es uno de los mejores entrenadores de ciclismo a nivel mundial, recuerdo que fue quien llevó a competir en exigentes competencias a José Rujano y a Leonardo Sierra. Actualmente ejerce funciones como director del equipo Androni Sidermet de Italia, uno de los más emblemáticos de Europa. Gianni ama a Venezuela, donde siempre se le atiende a las mil maravillas. Nos recuerda su pana Héctor Mejias, que es frecuente verlo siempre por estos lares, trabajando fuertemente por el deporte que tanto le apasiona, con su carácter de líder, sencillez y gran calidad humana, que sigan los éxitos para este aquilatado personaje…NO PERDER MUCHOS BALONES y tomar la mayor cantidad de rebotes posibles, claves para ganar los encuentros. La Súper Liga prosigue a todo tren en Margarita…Eliézer Montaño de Gladiadores de Anzoátegui ha sido uno de los más consistentes. El espigado pívot en sus comienzos fue jugador de béisbol…Garli Sojo de Broncos, que jugadorazo. Tiene clase y muy atlético, ojo con el…Osmar García gran prospecto, es un joven que promete perderse de vista, ya que tiene un potencial de alto nivel. Mide 2,02 y aun le falta por crecer a este alero de 16 años, nativo de Caracas. Actualmente reside en Miami, donde ya viene mostrando su talento con sus compañeros de estudios de bachillerato. “Anótalo, este va a ser una figura descollante”, me dijo el experto analista Freddy Chavier…HABLAR de Leonardo Rodríguez, es referirse a un maestro muy querido en todos los rincones de la geografía nacional, ya que es el padre del básquet en esta tierra, recuerdo aquella frase “Avancín nunca desmayes en las metas que te propongas”. Vuela alto mi querido amigo. El guariqueño enseño con mucho respeto y valores a varios periodistas de calidad. Muy emotivas las palabras del “Indiscutible” Nelson Jiménez sobre la trayectoria del ex atleta, un apasionado del deporte…Un gran abrazo para los ex futbolistas Walter Colina y Giuseppe Samele, quienes siguen esta columna desde la acogedora España…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.