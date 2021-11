LA VINOTINTO sigue sin levantar vuelo. Falto un hombre gol en la segunda parte, que permitiera pactar ante los ecuatorianos, quienes son la selección revelación de esta contienda. Es el sexto gol que les marcan a los criollos por la vía del juego aéreo. Los rivales no perdonan libertades. En estas eliminatorias hemos retrocedido una barbaridad, al ocupar la última casilla…Jordan Osorio no jugaba con el combinado patrio desde el 17 de noviembre…Una verdadera maquinaria la canarinha, desde ya fuerte candidato a ganar en Catar. Los brasileños ya coleccionan cinco coronas….



Rotundo cambio el que ha tenido el Deportivo Cali en la justa de Colombia, con el profesor Rafael Dudamel en el banquillo, quien ha logrado cambiarle la mentalidad a este popular conjunto. El yaracuyano ya los tiene en el cuarto peldaño sumando resultados positivos… Eduardo Fereira es un lateral derecho que viene en franco ascenso. Su debut con el Caracas fue cuando tenía 16 años. En esta campaña el valenciano ha marcado tres dianas. Fue uno de los mejores en el peleado clásico ante Deportivo Táchira. Quiere ganar la estrella y otra de sus metas es ser convocado a la selección nacional…



Gran trabajo del joven José María Morr, al frente de la dirección técnica de Metropolitanos, que marcha embalado a conquistar nuevamente un cupo para Copa Suramericana. Son los líderes de su llave, con un plantel guerrero y compacto…Un gran 2021 para Francisco “Minino” Flores con la tropa tachirense. El barquisimetano ha tenido buen desempeño como volante de primera línea y defensor central… Como en las tres primeras vueltas, Portuguesa exhibió un juego de garra, entrega y contundencia en ataque para vencer a la Academia Puerto Cabello. El elenco cinco estrellas se mantienen en la pelea. No sumaban un triunfo desde el 22 de agosto cuando ganaron a Trujillanos en Barquisimeto… Alexis Herrera arribó recientemente a 51 encuentros internacionales dirigidos. El carabobeño fue el juez principal del choque entre uruguayos y argentinos.

Casi nada…

CARLOS CORREA es uno de los agentes libres más cotizados. El campocorto boricua esta sonando fuertemente para los Yanquis. Ya los Astros le presentaron una jugosa oferta. Detroit también lo pretende….

“Ronald Acuña es el mejor jardinero que tiene la Liga Nacional”, esto lo dijo recientemente el primera base Freddie Freeman… Leonardo Reginatto se ha convertido en una de las grandes bujías del Magallanes. El nativo de Curitiba (Brasil) no ha parado de batear con los turcos…. Por cierto que Marco Scutaro jugó seis temporadas con los Leones, dejando promedio de 336. Sus grandes actuaciones le permitieron ser monarca de bateo en par de ocasiones, en la 2.003-2.004 y en la 2.006-2.007. Este yaracuyano ha sido uno de los mejores peloteros en la historia. Con el Pastora también dejó una huella imborrable…

JORGE ARRIETA cuenta con mucha sangre joven en Cangrejeros. El actual campeonato tiene como favoritos a Guaiqueríes, Trotamundos, Spartans y Cocodrilos…Contundentes las declaraciones de Carl Herrera sobre que se debe mejorar en ciertos aspectos para mejorar la imagen del baloncesto criollo, sobre todo a nivel internacional… LUIS GOMEZ fue uno de los ciclistas revelación de la pasada Vuelta a Venezuela. El nativo de Valle Fresco estado Monagas ganó tres etapas. Es un gran velocista y se le vislumbra un futuro brillante en esta exigente especialidad…

ABRAZO GIGANTE para don Luis Aparicio, quien estuvo de cumpleaños recientemente, al igual que Julio Alberto Quintero, un lateral izquierdo leyenda del fútbol nacional, de los mejores que han salido del estado Barinas, al igual que Wilmer “Chacaro” Luzardo, Richard Badillo y Rohel Briceño. El referido apodado como “La Gambeta” formó parte de aquella plantilla de Mineros en la campaña 1.988-1.989 cuando la pandilla del sur alcanzó su única estrella…Un gran acontecimiento los 60 años de Venevision.



Gran abrazo a los amigos del departamento de deportes, en especial para el fraternal Héctor Cordido. Mientras que la prestigiosa pagina Web Balonazos llegó a 18 años, afianzándose como la preferida de los amantes del balompié local. Felicitaciones a su director, el siempre admirado Jesús García Regalado, un falconiano universal.

Se terminó el espacio… Mis respetos para todo el país.