La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero hizo un llamado al Ministerio de Educación Universitaria para que atienda la situación de los trabajadores universitarios en materia de servicios y pólizas de salud, puesto que el Sismeu no ha dado respuesta desde su implementación, a la gran cantidad de trabajadores de todo el país.

La autoridad ofreció la información acompañada de Pedro Ulacio, presidente de la Aeuc; Joe Gil, presidente del Sindicato de Obreros; Milena Brett, directora del Pas UC y representantes de las cajas de ahorros de esta casa de estudios.

“El sistema de reembolso es imposible que funcione, porque los trabajadores no poseen la capacidad económica para costear gastos médicos y después esperar que el Sismeu haga el reembolso de unos montos que son extremadamente altos”.

Divo de Romero recordó que desde el año 2017, el Ministerio de Educación Universitaria y la Opsu cambiaron las políticas de previsión social desconociendo muchos beneficios y las pólizas que atendían la salud de los universitarios. Esto significó un desmejoramiento en las convenciones colectivas.

El Plan Administrado de Salud fue eliminado, aún cuando tenía diferentes coberturas que se contrataban para todos por igual y, en los que la institución cubría 90% y el trabajador cancelaba el 10%.

“Al ser eliminado y asumido por el Sismeu, un sistema que lamentablemente no responde a las necesidades del sector universitario por ser un universo demasiado amplio, comenzó a afectar a todos, ya que no da respuesta oportuna en siniestros y eventos médicos, no es efectivo y tarda en responder a las urgencias, sumado a que ha generado rechazo de los centros de salud de todo el país porque tienen una alta deuda con ellos”.

Se trata de al menos 14 mil trabajadores administrativos y obreros entre activos y jubilados y, unos 5 mil docentes entre activos, jubilados y pensionados, sólo en la Universidad de Carabobo.

Caso docentes

La rectora hizo un aparte para explicar el caso de los docentes y disipar algunas dudas a propósito de la próxima renovación de cargos en Ipapedi. “Este sector universitario posee su caja de ahorros (Ipapedi), institución que asumió la póliza básica que años atrás administraba la universidad, la cual no es gratuita, sino financiada y cada docente decide si se incluye, según su capacidad de pago. La extensión, por su parte, la cubre Fopediuc y es gratuita porque es un fondo de previsión social”.

“Quisiéramos que las otras cajas de los empleados administrativos y obreros tuvieran esos aportes pero no los tienen, porque a la fecha se le adeuda a esas cajas como aporte del MEU, 295 millones 521 mil bolívares. Desde el mes de febrero no se ha recibido nada, esto significa que ni siquiera se puede apoyar a los trabajadores con créditos o préstamos, porque no reciben oportunamente los recursos con el presupuesto ordinario donde vienen los sueldos y salarios”, detalló.

La máxima autoridad destacó que aunque se ha estudiado buscar pólizas para este personal, ha sido imposible porque los sueldos son extremadamente bajos, y no permiten que ningún trabajador pueda pagar un seguro para ellos y sus familiares.

Envío de recursos

Este viernes llegaron recursos a la UC por un monto de 4 millones 344 mil para el pago de becas, ayudantías y preparadurías; 7 millones 200 mil para Comedor y 14 millones para funcionamiento. Informó la rectora, mientras mostraba los oficios, que a esta fecha de junio se está recibiendo lo que corresponde a febrero.

Con nota de prensa de la Universidad de Carabobo