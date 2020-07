María Graciela López, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, aseguró que los procedimientos que se realizan comúnmente en los establecimientos del país, para descartar si la persona está o no enferma por coronavirus, no funcionan.

López afirmó que lo único que funciona para controlar la propagación del virus es hacer “despistajes masivos con la técnica de PCR en más laboratorios del país, y diversificar los sitios”, no solamente en Caracas, sino otros estados de Venezuela, que junto al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel logren realizar más estudios en un tiempo más rápido.

“Cuando una persona entra en algún sitio y es rociada en su superficie con algún químico, no tiene ninguna repercusión en el COVID-19, advirtió la especialista.

Para el diagnóstico del virus no funcionan las pruebas de temperatura, no funciona la detección del olfato y no funcionan los túneles de desinfección.

López reiteró que cerca del 50% de las personas contagiadas por COVID-19 pueden ser asintomáticas. Mientras que las alteraciones del olfato se registran en 70%, pero no todos presentan estos síntomas.

La presidenta del SVI insistió que para descartar la presencia de la enfermedad, se deben hacer pruebas de despistaje masivo usando las PCR avaladas por la Organización Mundial de la Salud.

