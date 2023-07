Solo el 20% de los casos de abuso sexual contra menores de edad termina siendo condenado, advirtió la socióloga y miembro de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Carla Serrano, quien asegura que la impunidad judicial reina en el país todavía.

El Ministerio Público había registrado solo hasta mayo de este año 7 mil 174 casos, correspondiente a este delito, lo que representa que cada hora, un niño es abusado en Venezuela, reseñó el portal Mundo Unión Radio.

El secreto de los niños

Carabobo no se escapa de la situación, ya que se convirtió en uno de los estados con mayores casos sobre este delito. Zulia, Táchira y La Guaira lideran también las cifras, reveló Serrano. Ante ello, explica que muchas veces miles de niños prefieren guardar el secreto del incidente porque fueron víctimas de una violación.

«En el monitoreo hecho de diciembre a marzo hemos encontrado que una cifra de 40% de las víctimas de abuso sexual son adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que un 30% lo representan de seis a 11 años», añadió.

Serrano indicó que hablar de sexualidad con los niños es lo más importante, pero que gran parte de los adultos que cuidan a los niños no tienen este tipo de educación. «Hay que enseñarle a los niños que un secreto que le cause angustia y dolor hay que trabajarlo», dijo.

Con prevención se evita el abuso

El abogado de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, insistió en que el hecho que la fiscalía anuncie una cantidad de casos imputados, no significa que han sido sentenciados, pues a su juicio, no basta con una rueda de prensa si no se traduce en políticas, programas, servicios e inversión para que los hechos no se repitan.

«Mientras más te alejas de la capital, menos protegidos están. Si una víctima no está debidamente acompañada, no podrá afrontar el proceso judicial», dijo, ya que desde su experiencia, la atención psicológica a las víctimas de abuso es casi inexistente.

Prevención. Ese es el objetivo que buscan desde Cecodap, por ello los padres deben estar atentos a los cuidadores.

«Se tiene que evitar la impunidad, un proceso integral de justicia que evita que los hechos no se repitan y que la víctima esté acompañada. Hay que hablar de los factores de riesgo y el abuso sexual, hay que hablar de prevención», aclaró.

Con información de Mundo UR.

