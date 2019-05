View this post on Instagram

Buenas tardes queridos seguidores. Aquí les dejo una muestra del tema "Interludio" compuesto por el maestro del Filin "César Portillo de la Luz" que está incluido en nuestro disco "Sólo Filin" interpretado por Berenice Del Moral, bajo la producción Ejecutiva de Luis Enrique González. Disfruta de los mejores boleros. Guitarra: Maestro Oscar Martínez. Bajo: Gustavo Mendoza. Percusión: Marco Infante. Edición del video: Michelle Salguero Síguenos a través de instagram @solofilin #solofilin #tocamoselalma #bolero #boleros #boleristas #bohemios #bohemia #compositor #musicosvenezolanos #venezuela #music #guataca #musicavenezolana #romance #songoftheday #Spanishmusic Para adquirir el CD completo, escríbenos por DM