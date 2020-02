La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, condenó el allanamiento de la vivienda de Juan Márquez, tío del presidente del parlamento venezolano, la mañana de este jueves.

Es una acción ilegal, tiene que haber una orden de allanamiento. Los funcionarios no se identificaron. Creen que con decir que son chavistas es suficiente. No se cumplieron los requisitos legales para ejecutar esa acción como una investigación que no existe, eso la vicia. Esto es una violación a la morada, explicó la parlamentaria.

Presuntamente los funcionarios que llegaron hasta la residencia de Márquez, pertenecen a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Solórzano quien también es defensora de los derechos humanos, declaró que el gobierno de los Estados Unidos fue notificado sobre el allanamiento ya que uno de los niños hijos de Márquez es de nacionalidad norteamericana. El niño más pequeño en la casa tiene nacionalidad norteamericana. Cualquier cosa que esté allí de orden ilegal fue sembrada, afirmó Solórzano.

La comunidad internacional sigue de cerca este caso: Porque evidentemente la comunidad internacional está alerta con lo que suceda con el presidente (E), reitero que es un acto de venganza por su gira. agregó la denunciante.

Abogado defensor de Márquez, Joel García dijo que en horas de la mañana funcionarios allanaron la casa de Juan José Márquez y Romina Botaro, quien se encontraba con sus dos hijos, uno de 5 y otro de 12 años”

LA DETENCIÓN

Márquez fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el pasado martes, 11 de febrero, cuando regresaba al país junto a Guaidó en un vuelo de la aerolínea portuguesa TAP.

El propio Guaidó y su Centro de Comunicación Nacional denunció la desaparición de su tío, ya que después de bajar del avión y hacer el chequeo en Migración no volvieron a verlo.

Este miércoles, 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, lo acusó de haber llegado al país con un supuesto material explosivo que identificó como C4, además de un supuesto plan que traía en un dispositivo de almacenamiento.

El 13 de febrero fue privado de libertad.