«Spider-Man: No Way Home» es la tercera película más taquillera en la historia de Estados Unidos al recaudar 760,5 millones de dólares desde su estreno, superando así a «Avatar», que debutó en 2009 y mantenía desde entonces esa marca.

La película, que lleva en cines más de dos meses, logró superar la barrera de los 760 millones este martes y se sitúa ahora solo por detrás de «Avengers: Endgame», que ingresó 858 millones en 2019; y «Star Wars: Episode VII –The Force Awakens», la más taquillera en el país norteamericano con 936 millones amasados en 2015.

Pero además, «Spider-Man: No Way Home» ha batido la marca después de 60 días de proyección, mientras que a «Avatar» le costó casi 9 meses alcanzar esos ingresos.

La gesta podría haber sido aún mayor si la última entrega del superhéroe arácnido no hubiera coincidido con la pandemia del coronavirus y el repunte de casos por la variante ómicron, que redujo la asistencia a los cines.

Aún así, ni el coronavirus ha impedido que Tom Holland y Zendaya batan récords con su película, que hace unos meses se convirtió en el tercer mejor debut internacional de la historia con 600 millones de dólares ingresados en todo el mundo durante su primer fin de semana.

Tan solo en el mercado estadounidense, el más importante para Hollywood, la película fue el segundo debut más taquillero de la historia del país, al superar los 260 millones de dólares.

Aunque a nivel global «Spider-Man: No Way Home» ha rendido de manera excelente, no ha alcanzado las mismas marcas que en Estados Unidos.

La película, dirigida por Jon Watts, se mantiene como la sexta más taquillera de la historia en el mercado internacional.

«Avengers: Infinity War», «Star Wars: The Force Awakens», «Titanic», «Avengers: Endgame» y «Avatar» están por delante.

De hecho, mientras en EE.UU. «Avatar» ha pasado a ser la cuarta película con mejor recaudación histórica, en el resto del mundo se mantiene como la incontestable número 1 con más de 2.800 millones de dólares ingresados.