Los cambios han sido fuertes, pero nunca ha desistido para hacer lo que le gusta, atreviéndose a emprender y a llevar en su noble corazón la grandeza de ser una mujer que lucha por sus ideales. #MiVuelo presenta a Daniela Martínez.

Salió de Venezuela el 27 de enero de 2015, rumbo a Panamá. Al llegar empezó a buscar trabajo en muchos sitios y de diferentes oficios, restaurantes, tiendas y todas las respuestas eran no. Incluso tocó la puerta en medios de comunicación para continuar ejerciendo su carrera como profesional de la comunicación social, pero nada.

Sin embargo, un día la contrataron como recepcionista y fue uno de sus trabajos de mayor estabilidad en Panamá.

En este punto Daniela hizo especial énfasis, dijo “el día que conseguí ese trabajo fue un día que venía de estar triste porque no conseguía empleo desde hace dos meses, estaba negada a salir de casa, no había tenido suerte. Fue difícil enfrentar esa situación, pero algo sucedió”.

Cuando fue a imprimir su síntesis curricular en un local, un abogado se dio cuenta y se le acercó, conversó con ella y así fue como a través de esa persona Daniela empieza a trabajar.

Expresó, “siempre debes intentarlo, nunca me conformé y continúe buscando otras opciones, es más me dije: si a mí no me van a dar trabajo, entonces yo misma me lo voy a dar”. Es así como nace el servicio de marketing digital que ofrece.