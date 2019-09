El tercera base venezolano Eugenio Suárez botó la pelota fuera del parque y se mantiene a la caza del liderato de cuadrangulares al ponerse con 42 y ser el cuarto en la listas de los mejores de la temporada en las Grandes Ligas, además de ser el pelotero latinoamericano más destacado de la jornada.

El segunda base hondureño, el joven novato Mauricio Dubón, confirmó su gran momento ofensivo, y volvió a ser decisivo en el ataque del equipo y en la victoria.

El guardabosques dominicano Ketel Marte conectó también cuadrangular que ayudó a los Diamondbacks de Arizona a vencer por 7-5 a los Rojos de Cincinnati, para quienes Suárez se encargó también de mandar la pelota fuera del parque.

Marte (31) desapareció la pelota en la quinta, llevando a dos corredores por delante al descifrar la serpentina de Tyler Mahle.

Mientras que Eugenio Suárez (42) se voló la barda en la quinta entrada, con dos hombres en circulación al conectar ante los servicios del también relevista Stefan Crichton.

Con su cuadrangular, Suárez se asegura en el tercer lugar de la lista de los mejores de la temporada en las Grandes Ligas y entra de lleno en la lucha por acabar como líder.

Adelante de Suárez se encuentran Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, y Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, cada uno con 45.

Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Ángeles acumular 44, y Suarez mejoró su marca a 42 cuadrangulares.

Dubón, de 25 años, conectó tres imparables en cuatro turnos al bate y remolcó tres carreras, que ayudaron a los Gigantes a derrotar por 5-4 a los Dodgers, que encabezan la División Oeste de la Liga Nacional, en el primero de los tres juegos de su serie.

Los Gigantes frenaron una seguidilla en la que habían perdido ocho de 10 y 12 de 16 en la noche que su manager, Bruce Bochy, que se retira del béisbol profesional, fue reconocido por los Dodgers con un acto antes del inicio del partido.

La foja de Bochy ante Los Ángeles mejoró a 219-204 en sus etapas al frente de los Gigantes y los Padres de San Diego, respectivamente.

Dubón, que es uno de los jóvenes jugadores en los que confía Bochy y a los que le ha dado la oportunidad de que pueda ver acción antes que termine la temporada y se prepare para la próxima como opción importante a que trabaje desde el principio en el campo de primavera y pueda hacer la novena titular.

Dubón acabó con de 4-3 con una anotada y tres carreras producidas, siendo el líder de la ofensiva ganadora de los Gigantes, que también están eliminados de la fase final.

El receptor cubano Yasmani Grandal siguió encendido con el bate al aportar cuadrangular solitario que ayudó a los Cerveceros de Milwaukee a ganar por paliza de 7-1 a los Cachorros de Chicago, en duelo de equipos de la División Central de la Liga Nacional.

Grandal, que pegó el vigésimo cuarto vuelacercas en lo que va de temporada, la primera con los Cerveceros, acabó el partido de 5-2 con dos carreras anotadas y una producida.

El guardabosques Willie Calhoun ligó par de cuadrangulares y los Vigilantes de Texas vencieron 7-6 a los Orioles de Baltimore, para quienes el guardabosques venezolano Anthony Santander sacó la pelota del campo.

En el ataque de los Vigilantes, el también venezolano, el parador en corto Elvis Andrus remolcó par de carreras, que ayudaron a la victoria del equipo de Texas que ya está eliminado de la competición de otoño, al igual que los Orioles.

Siri, please play "Comeback" by the Jonas Brothers. pic.twitter.com/sdJBy1mKnh

— Texas Rangers (@Rangers) September 7, 2019