La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó este lunes el Calendario Bancario previsto para el 2019, donde especifica los días feriados nacionales, así como los días lunes en los que las instituciones financieras del país prestarán servicio limitado en sus agencias de atención al cliente.

A través de un aviso oficial difundido mediante su página web sudeban.gob.ve, el ente regulador de la actividad bancaria informó que este calendario fue establecido de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, reseñó AVN.

El calendario completo de los días feriados y lunes bancarios aplicables para el sector es el siguiente:

Martes 1 de enero: Año Nuevo

Domingo 6 de enero: Día de Reyes (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)

Lunes 4 y martes 5 de marzo: Carnaval

Martes 19 de marzo: Día de San José

Jueves 18 de abril: Semana Santa

Viernes 19 de abril: Semana Santa (Movimiento precursor de la Independencia)

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador

Jueves 30 de mayo: Ascensión del Señor (lunes 3 de junio)

Jueves 13 de junio: Día de San Antonio (lunes 17 de junio)

Jueves 20 de junio: Corpus Christi (lunes 24 de junio)

Lunes 24 de junio: Batalla de Carabobo

Sábado 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)

Viernes 5 de julio: Día de la Independencia

Miércoles 24 de julio: Natalicio del Libertador

Jueves 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora (lunes 19 de agosto)

Miércoles 11 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela (lunes 16 de septiembre)

Sábado 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (lunes 4 de noviembre)

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (No se ejecuta feriado por ser fin de semana)

Martes 24 de diciembre: Feriado Nacional Miércoles 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor

Martes 31 de diciembre: Feriado Nacional