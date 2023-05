Las elecciones de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se suspendieron por fallas logísticas y retrasos en el proceso. Extraoficialmente se dice que la nueva fecha para realizar la votación será el próximo 9 de junio.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, Jesús Mendoza Morales fue de los primeros en anunciar que el proceso electoral en la casa de estudio superior se suspendió. El dirigente estudiantil acompañado por un grupo de universitarios exclamó que esperaba respuestas.

Por su parte el presidente de la Comisión Electoral, Carlos Martín, comunicó que las anomalías en el proceso serían investigadas, después de que estudiantes y candidatos manifestaron su inconformidad en el campus.

Estudiantes rechazan suspensión

Los presentes en el acto electoral, vociferaban que hasta que el Consejo Universitario no diera respuestas de él porque se suspendieron las elecciones, no se moverían del lugar.

En videos difundidos por las redes sociales, se ve como un grupo de estudiantes intentan ingresar a la Facultad de Humanidades para acceder a las mesas de votación. Mientras que otro ingresó a la Facultad de Medicina, en la que exigieron la renuncia de la rectora Cecilia García Arocha, que sería reemplazada hoy.

Aunque el inicio de las elecciones estaba pautado para las 9:00 a.m., a las 11:00 a.m. en facultades como Ciencias Económicas y Sociales (Faces), Humanidades y Educación, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería aún no se había iniciado el proceso.

Desde tempranas horas, estudiantes, egresados y personal administrativo se presentaron en el campus a ejercer su derecho al voto; sin embargo, se registró un gran retraso en los comicios ante la falta del material electoral.

TalCual reseñó que el candidato a rector y médico, Enrique López Loyo, denunció la destrucción de material electoral, por parte de personas que se sienten derrotados desde un principio. En la Facultad de Humanidades y Educación, un grupo de jubilados y egresados adultos mayores fueron atendidos por el cuerpo de bomberos por desmayos.

Con información de Tal Cual