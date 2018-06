Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, defendió a su jugador Luis Suárez, que no estuvo muy acertado ante Egipto, y declaró que otras estrellas como Pelé o Maradona también tuvieron un mal día.

“A la pregunta de qué le pasó a Suárez que no jugó bien? Pues no lo sé. No puedo especular. Aparte, en partidos que no tuvieron su nivel vi a Pelé, a Maradona y a muchas glorias. No es un pecado, pero pese a que pueden tener razón en el análisis, coincidirán que Luis Suárez tuvo tres oportunidades y algunas generadas por él”, declaró.

El portero le sacó tres pelotas. Eso pasa en las historias de los goleadores, que hay rachas. A veces el arco está grande y a veces pequeño. Eso no me preocupa demasiado. Sabemos del potencial de Suárez y estamos tranquilos, agregó.

Tabárez analizó la victoria de Uruguay y reconoció que en el primer tiempo su equipo equivocó “el camino” hacia la portería rival porque su rival estuvo muy ordenado defensivamente y presionó mucho a Vecino y a Bentancur.

Además, declaró que su equipo se equivocó con los pases largos y dijo que en el segundo tiempo el cuadro charrúa corrigió esos fallos y tuvo muchas más oportunidades.

“Encontramos resistencia en el rival y un portero que tuvo una buena actuación. Ganar de esta manera, nos dice cuál es el camino para los partidos siguientes. Tener mucha actitud, mucha solidaridad en el campo e intentar jugar sin perder el orden. Esto es fútbol y en los próximos partidos, como conocemos a estos futbolistas, se solucionarán e iremos avanzando en el torneo”, señaló.

También desveló que, después del calentamiento, comentó a sus jugadores que él quería lo que deseaba todo el país; ganar después de 48 años sin conseguirlo en un estreno en un Mundial.

Por suerte, se cayó otra estadística. Pretendemos basarnos en la mentalidad del equipo para ganar partidos y sirven para pasar la fase de grupos. Luego llegan los partidos de matar o morir, indicó el uruguayo.

Sobre el tanto del defensa José María Giménez que dio la victoria a Uruguay, manifestó que su gol es fruto de la determinación y de los entrenamientos: “La foto del gol es un salto que lo hace más alto que el resto de rivales. Ganamos por esa jugada. Los caminos al gol son infinitos y creo que todos son válidos. Me tiene satisfecho la actitud de todo el equipo”.

Inquirido por el supuesto mal partido de Luis Suárez y de Edinson Cavani, comentó que no habla de casos individuales en salas de prensa porque no busca culpables y responsables y menos de gente que ha dado mucha gloria al fútbol.