Zulma López/Diario de los Andes

La presidenta de la Cámara de Comercio de la localidad de Abejales, municipio Libertador del estado Táchira, Carmen Díaz, denunció que las dos ambulancias asignadas a Protección Civil y al ambulatorio de esa localidad tachirense, tienen más de dos años dañadas por lo que se han visto la necesidad de trasladar heridos y enfermos en carros fúnebres.

Díaz aseguró que al problema de las ambulancias se suma que la gasolina tampoco llega con regularidad al municipio y cuando necesitan trasladar un paciente deben pedir de dos o tres litros entre los habitantes de esa población.

«Hace más o menos como tres semanas hubo un accidente de dos jóvenes en moto quienes se estrellaron con una unidad de transporte público y tuvieron fractura en sus piernas . A los niños con las piernas partidas no los podían trasladar porque no hay ambulancia , no conseguían un carro, no había gasolina porque la situación está crítica, nos tocó buscar un carro de una funeraria, colocarle un colchón, meter a los dos heridos y enviarlos para San Cristóbal y pedir la gasolina a los vecinos que nos regalaran dos a tres litros para salvar a los dos niños que se partieron las piernas», contó la comerciante.

A Díaz le preocupa que los dos jóvenes viajaron dos horas desde Abejales hasta el Hospital Central de San Cristóbal en el carro fúnebre donde trasladan cadáveres. Teme que dentro de esos vehículos pueda haber una infección que afecte a las personas que han tenido que usarlas para llegar hasta el hospital, «nos tocó porque no había más dónde trasladarlos, colocar un colchón, limpiarlo, esterilizarlo, meter un colchón y meter esos dos niños ahí», acotó.

Aclaró que el carro fúnebre no tenía gasolina porque a la población de Abejales tiene tiempo que el combustible no llega con regularidad. Aseguró tenía más de un mes sin el producto y hace algunos días llegó y solo pudieron surtir a dos números de placa.

Dijo que necesitan con urgencia, que los ayuden a resolver el problema de las ambulancias del municipio Libertador específicamente la del ambulatorio de la población de Abejales. Aseguró que a Abejales llegan los heridos y enfermos, no solo de Táchira, sino también de Punta de Piedra que está a 5 minutos y pertenece a Barinas y Guasdualito.

Precisó que no tienen cómo resolver la situación, por lo que hizo un llamado a las autoridades de Salud del estado para que los ayuden a buscarle una solución a este problema. Recordó que la ambulancia asignada al ambulatorio depende de Corposalud por lo que pidió a las autoridades de esta institución dependiente de la Gobernación del estado Táchira que atiendan está denuncia.

Díaz precisó que en el pueblo han hecho rifas, vendimias y subastas para arreglar una de las ambulancias, pero cada vez la situación es más difícil y no logran reunir los recursos para reparar lo que tiene dañado.

Carmen Díaz, hizo un llamado al Gobernador del Táchira, Freddy Bernal y al Presidente de la República, Nicolás Maduro para que visiten el municipio Libertador del Táchira y se den cuenta que están en condiciones críticas.

