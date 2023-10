Zulma López/Diario de los Andes

El candidato a la elección Primaria, César Pérez Vivas, ratificó desde el estado Táchira su firme determinación de participar en el proceso del 22 de octubre cuando se escogerá al representante de la unidad democrática para las eventuales presidenciales.

Minutos antes de juramentar a sus testigos electorales, Pérez Vivas se refirió a la situación del registro electoral y sobre ese particular, indicó que el PSUV y el Gobierno tienen «secuestrada» la inscripción electoral.

El aspirante a la Primaria recordó que habían anunciando la habilitación de varios centros para la inscripción, pero nunca se abrieron. «Señor Elvis Amoroso, desde aquí le mando a decir lo siguiente; abra esas mesas en la Plaza Bolívar de todas las ciudades de Venezuela, no en las casas de sus compañeros del PSUV», expresó.

Agregó que seguir con la línea de tener las máquinas secuestradas por el PSUV para que los jóvenes y los que van a cambiar la residencia no se inscriban, significa inhabilitar políticamente a 4 millones de venezolanos.

Lee también: Pérez Vivas: Las primarias son el camino para rescatar la democracia

Explicó que la inhabilitación no solo es para elegir y para ser elegidos y recordó a las autoridades del CNE que los venezolanos tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, por lo que reiteró el rechazo de que el CNE tenga una máquina en la casa de un funcionario del PSUV para que nadie se entere.

Negación del derecho a la participación

Dijo que de esta manera se le niega la posibilidad de participar en los próximos procesos electorales a dos millones de jóvenes que están en Venezuela y a dos millones de migrantes internos, es decir a las personas que se han trasladado de uno estado a otro o de un municipio a otro.

«Esas personas no puede votar porque no tienen plata, porque no tienen para el pasaje; todo eso es una negación del derecho a la participación, de modo que exigimos plenamente el respeto del derecho constitucional a elegir, abriendo el registro electoral desde ahora y a todos los sectores; háganlo en la Plaza Bolívar, en los centros comerciales, en los lugares donde va todo el mundo, y dejen la mala maña y la trampa de hacerlo encerrado en las casas del PSUV.», expresó.

Sobre los centros de votación para la elección Primaria, informó que aún no es suficiente el trabajo que han hecho hasta el momento. Está claro que ciertamente, hay mucha gente que todavía no sabe dónde va a votar y destacó que el buscador de la Primaria lo bloqueó el gobierno.

Señaló que se creó una nueva aplicación que está funcionando para que las personas sepan dónde va a votar, «nosotros la vamos a distribuir a través de los grupos de WhatsApp, a través de nuestras cuentas, en las redes sociales y esta semana todos nuestros dirigentes van a informar en cada municipio para que las personas sepan dónde van a votar».

Tarea pendiente

Manifestó que esa es una tarea que aún tienen pendiente los candidatos y destacó el trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de la Primaria que a su juicio, ha organizado este proceso con las uñas, siendo hostigados y cercados.

Exhortó a sus seguidores a hacer el trabajo de informarle a las electores cuáles serán los sitios donde pueden votar en el estado Táchira.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos

Periodismo en Alianza