Un taller sobre encuentro personal denominado Encuéntrate, se estará dictando en Caracas el venidero sábado 17 de junio, dirigido a profesionales de distintas áreas.

La actividad es organizada por la empresa Insert Consulting Training, dedicada al desarrollo corporativo, pero también al humano, y contará con la participación del entrenador Hugo Leal.

De acuerdo a los organizadores, el taller busca potenciar al ser humano real, resaltando todas las herramientas que todavía no ha puesto en acción, por desconocimiento de tu propio ser, aclarando incógnitas que el participante no había podido resolver, desde el punto de vista personal, familiar, etc.

La actividad se desarrollará en el centro comercial Bello Campo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

