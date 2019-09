La abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, se pronunció este lunes sobre la actualización del informe de la alta comisionada de la ONU de los DDHH, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela y enumeró una serie de delitos del régimen de Maduro, que a su juicio, la diplomática chilena hizo caso omiso.

Suju destacó a situación de presos políticos, visitas a los recintos penitenciarios, torturas del Sebin y la DGCIM, persecución y hostigamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro contra representantes de la administración de Juan Guaidó, contrabando de minería venezolana y sanciones estadounidenses contra el altos cargos del régimen, entre otros.

A continuación la lista que presentó la defensora de DDHH:

1. ¿Presos políticos? Obvió que son más de 500.

2. Sólo menciono que su enviada fue a Ramo Verde y ha observado algunas mejoras y algunos han recibido alguna atención médica. No dijo que a sus enviados sólo los dejaron entrar el jueves pasado a última hora, justamente para pasearlos por Ramo Verde y que no dijeran que no habían podido visitar a los presos políticos. Por cierto, sólo entrevistaron a 10 presos políticos.

3. Habló sutilmente de las Torturas, sobre casos de militares, y muerte del Cap. Acosta, e «insta al Tirano Criminal» a suprimir estas prácticas e investigar a los culpables. Que BURLA. ¿Por qué no dice que no le permitieron entran en SEBIN y DGCIM?

4. Habló de que a la Juez Afiuni y Braulio Jatar sólo recibieron cautelar y no libertad plena. ¿Y los otros presos políticos que tienen orden de tribunal de excarcelación qué Bachelet?

5. Dice que la culpa del deterioro de la situación es por sanciones de USA, y lo que no dijo, es que la Tiranía utiliza los millones de $ que saca del narcotráfico y extracción de oro, diamante, coltán, etc., para comprar armas y municiones, armar guerrilla, y malgastar en LOBBY Internacional.

6. ¿Y le preocupa la presencia de militares en el SUR de Venezuela? ¿En serio? ¿Y el Ecocidio?

7. Llama al Diálogo de Oslo. ¡Faltaba más! Después de esta actualización del informe, ninguna duda queda del esfuerzo que está haciendo Bachelet para oxigenar al Tirano, y darle tiempo, simplificar sus crímenes y echarle la culpa a USA de la situación. Que básica es. Dice que enviara en periodo de 2 años comisiones de apoyo. ¡Ja! Para esa fecha, con los Criminales en el poder, habrán salido por lo menos 8 millones más del país.

Suju calificó de “lamentable” que Bachelet no ha efectuado ningún comentario sobre las dificultades que registró su equipo técnico en Venezuela, para tener acceso a Ramo Verde.

“Lamentable. Y la Tiranía hizo su trabajo una vez más. ¡Que Bachelet diga cómo no le renovaron la visa al equipo anterior! Que diga que fue a última hora que entraron los que fueron a RV ¿Por qué callas Bachelet? ¡Ah! y la tapa del frasco: Tampoco dijo que 6 días antes de la «visita a Ramo Verde» un comando del DGCIM encapuchado entró violentamente, allanó celdas, TORTURO a detenidos, les ROBO pertenencias incluyendo medicinas, y mantiene en celda de castigo a detenidos”, expresó la defensora de derechos humanos.

“Por cierto, tampoco dijo Bachelet que mientras su equipo estuvo estos últimos 4 días pasados en Venezuela, la Tiranía allanó los aptos de 2 Embajadores de Guaidó y dos defensoras de DDHH, y tampoco mencionó que la Fiscalía acusó a Guaidó de Traición a la Patria y del nuevo huésped de Embajador en Chile”, agregó Tamara Suju.