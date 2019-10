Las Rayas de Tampa Bay se negaron a morir en casa y este lunes, derrotaron por paliza a los Astros de Houston 10 a 3 en el tercer juego de la Serie Divisional y primer duelo realizado en el estadio Tropicana Field. De esta forma, colocó la contienda 2 a 1 a favor de la visita.

El camarero venezolano, José Altuve, se encargó de inaugurar la pizarra en la misma apertura de la primera entrada, con un batazo de 423 pies de distancia que cayó en las gradas del jardín central. Cuadrangular que conectó ante el abridor rival, Charlie Morton, sin compañeros en circulación.

De esta forma, el “pequeño gigante” se convirtió en el líder histórico de los Astros con más vuelacercas en postemporada, tras conectar el décimo en esta fase e igualó a los históricos Lou Gehrig, Johny Bench y Frank Robinson.

Los locales iniciaron su recital ofensivo en el segundo tramo

A partir del segundo tramo, el encuentro se fue por una vía, iniciando con su recital ofensivo el conjunto local al anotar ocho rayitas en tres episodios. El jardinero, Kevin Kiermaier, trajo las tres primeras con un cohete que cayó en las tribunas del bosque derecho y central, en el cierre del segundo.

Un acto más tarde, Ji-Man Choi, conectó jonrón de manera solitaria para traer la cuarta para los de casa. En la parte baja del cuarto, Brandon Lowe, imitó a sus compañeros y sin nadie en circulación, disparó bambinazo por el lado izquierdo.

Acto seguido, Austin Meadows, se encargó de colocarle fin a la apertura del abridor contrario, Zack Greinke, con un largo doble remolcador de dos anotaciones. Posteriormente pisó el plato con un sencillo de, Tommy Pham.

Houston intentó reaccionar por medio de Gurriel

Para la parte alta de la sexta entrada, Houston intentó reaccionar por medio de un imparable de Yuli Gurriel, por todo el medio del terreno que llevó a la goma a sus compañeros Álex Bregman y Yordan Álvarez.

Pero en el cierre de la misma, el campo corto Willy Adames, por la vía del cuadrangular trajo la novena local. Y un tramo más tarde, Travis d’Arnaud, le colocó cifras definitivas al choque por medio de un elevado de sacrificio anotado por el criollo, Avisail García.

