Me encanta cuando me voy

al lindo Puerto Cabello

a disfrutar o conocer

¡Todo me resulta bello!

Esta vez les traigo un cuento

que escuché en el malecón

una historia valerosa

para toda esa región

Sucedió que por sus costas

para un veintiséis de mayo

en mil ocho veinticinco

llegó un barco con esclavos

«Ultimo Barco Negrero»

nuestra historia lo ha nombrado

y llegó hasta estas playas

con mil sueños confiscados

Sería el barco “Roma Libre”

José del Cotarro al mando,

otros dicen que su nombre

era don José Botaro

El bergantín que llegó

trajo, treinta y cinco esclavos

en muy malas condiciones

eran viajes infrahumanos

Pero al bajar de aquel barco

la municipalidad

acatando un precepto

les otorgó, libertad

Y sería Don Manuel Sojo

síndico municipal,

Junta de Manumisión

de la autoridad local

Pues la junta de gobierno

de mil ochocientos diez

y mil ochocientos once

coinciden con altivez

Libertad de los esclavos

por el bien de la nación.

Lo ratifica Bolívar

cuando era Libertador

Venezuela en ese entonces

era parte de aquel sueño

que se llamó Gran Colombia

un proyecto muy risueño

Aquellos barcos negreros

de cuando en cuando llegaban.

El hombre, su mercancía,

con horror, lo negociaban

Le revisaban los dientes

la cabeza y las manos

y si tenía buen porte

valía más, aquel esclavo

Y este barco del que hablamos

se dice, llegó primero

hasta el puerto de La Guaira

y casi queda prisionero

Sería por una querella

que le abrió un barco francés

entonces, se vino al Puerto

donde no tuvo traspiés

Así que en Puerto Cabello

lograron desembarcar

los esclavos africanos

que pretendían mercadear

Desde el Congo los traían

a subastarlos acá,

pero fueron obligados

a darle la libertad

Ya sabemos de la ley,

sabemos de los decretos

que salvó aquella negrada

de sufrir más vericuetos

Y aunque habían quedado libres

a todos les exigieron

aprender el castellano,

solo dos meses le dieron

Luego como ciudadanos

a varios grupos se unieron

que allí hacían su vida

en todo Puerto cabello

Pues, no solo del Congo había

negradas en este Puerto

también de otras regiones

del África, se trajeron

Es bueno aquí decir

que al grupo se le ofreció

regresar a su país,

por miedo dijeron ¡No!

Temían vivir de nuevo

el encierro y la tortura

que habían sufrido en el viaje

una experiencia muy cruda

Asimismo, allá en La Guaira

del barco se escaparían

tres de aquellos esclavos

que a esta tierra traían

Amen, de cuantos murieron

en el horrible trayecto,

sin más, lanzados al mar,

sin rosarios, sin afectos

Ultimo Barco Negrero

fin de tantas injusticias

y aunque quedan cicatrices,

hoy es sangre sin malicias

Y la encontramos allí

en Gañango y Borburata

en Patanemo, Los Caneyes

en San Millán y ahí Goaigoaza

Quizás fueron a Canoabo

para Urama o por Morón

cualquier otro caserío

como el viejo Alpargaton

Asimismo, ahí en Turiamo,

igualmente en Ocumare,

hoy son tierras aragüeñas

y con un corazón grande

Tal vez por eso esa zona

le llaman Costa de Oro

rememorando otras tierras

para ellos un tesoro

O se fueron a Veroes

Yaracuy, la zona negra

y entre cortes de la caña

fueron aliviando penas

Por eso hoy el Puerto alberga

tanta historia y tradición

que llegaron en los barcos

a la fuerza y con dolor

Y que aún, sin resignarse

se comienzan a integrar,

el resultado, tiene un nombre

sincretismo cultural

Ya lo vemos en La Hamaca

en las fiestas de San Juan,

en la burra, cruz de mayo

y en los diablos al danzar

En San Pedro, en las pinturas

de nuestro Niño Bonito

las comparsas muy creativas

que hacen allá en Rancho Chico

Donde se mesclan sinceras

las tres razas, que la dan

el perfil a lo que somos

¡Un gran pueblo sin igual!

Por eso, es aquel hecho

es un símbolo importante

en la historia de este Puerto

que hoy se levanta pujante

Y año tras año se hace

una representación

de cómo fue aquel momento

de la desembarcación

Esta gesta la impulsaron

hace tiempo unas maestras

con el fin de divulgar

las historias de su tierra

Luego ahí en Patanemo

en la escuela y en el pueblo

se fue haciendo tradición

lo de aquel Barco Negrero

En Goaigoaza igualmente

organizan un buen acto

para recordar con fe

al ancestro que fue esclavo

Borburata pone empeño

en honrar a su negrada

y entre todos organizan

una bonita jornada

También en el propio Puerto

se organiza cada año

este hecho interesante

que hoy venido contarlo

Pero en todos, se coincide

con los mismos personajes

que fueron protagonistas

de aquellos hechos salvajes

Ataviados con los trajes

de la usanza colonial

a la orilla de la playa

se les mira caminar

Muy atentos a la barca

que a la playa va a llegar,

esclavos encadenados

ya comienzan a bajar

Se les ve muy asustados

y maltratado su honor,

latigazos van y bien,

tristeza, pena y dolor

Ya en la playa, Manuel Sojo

con pergamino en la mano

decreta su libertad.

Se molestan los tiranos

Es decir, esos piratas

que juegan con el dolor

de aquella pobre gente

que no entendía la razón

En eso sale una esclava

y rompiendo las cadenas

dice entre rabia y ternura

¡Aquí no acaba la pena!

Aunque pasen muchos siglos

África vive en mi sangre

que lo sepa todo el mundo

¡Esclava no soy de nadie!

Un repique de tambores

desborda emoción y llanto

y San Juan con sus banderas

al ancestro va cantando

Más nunca un barco negrero

ni esclavos, ni mayoral

libertad, paz y justicia

¡Hoy queremos proclamar!

El Grupo Raíces vino

con su representación

Cimarrones, Venezuela

una excelente labor

Ya que desde el dos mil cinco

llevan bien este proyecto

y abuelos afroporteños

realmente están contentos

¡Claro! Antes ya se hacia

resguardando la memoria.

Y hoy aquel Barco Negrero

Está mas claro en la historia

Gracias a todos los grupos

que impulsan con sus acciones

tener vivos, los recuerdos

de nuestros grandes valores

Y a ustedes que están leyendo,

le invito a Puerto Cabello

a conocer más del tema

y de sus paisajes bellos

Don Pío Lara