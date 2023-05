Leyendo viejos discursos

de personajes versados

me encontré uno muy curioso,

pero que fue de mi agrado

Allá en el cincuenta y ocho

del pasado siglo veinte,

don José Antonio Calcaño,

en una charla excelente

Comentaba que es posible

que de una canción de cuna

nació el himno que tenemos,

que casi no cabe duda

Una canción que aún se oye

para arrullar a los niños,

para que se duerman pronto,

y está llena de cariño

La entonaban las madres,

las nodrizas, y las nanas,

las abuelas, y las tías,

con susurros arrullaban

“Duérmete mi niño

que tengo que hacer

lavar los pañales

sentarme a coser

duérmase mi niño

que tengo que hacer

lavar los pañales

darte de beber”

Ese niño quiere que lo duerma yo

que lo duerma la madre que lo parió.

Ese niño quiere que lo duerma yo

que lo duerma la madre que lo parió

Por su puesto habrá quien diga

con su pregunta imprudente

¿Y ya existían los pañales

en ese mundo naciente?

Sepa bien el que pregunta

sobre el tema del pañal,

que eso nace, y lo confirmo

al nacer la humanidad

De las hojas, de los cueros,

los pañales, los hacían

luego retazos de tela,

que menos daño harían

Pero sigamos hablando

de nuestro himno nacional,

y de esa canción de arrullo

¡Melodía sensacional!

Agrega el Dr. Calcaño

cuando dio su conferencia,

que igualmente las estrofas

tuvieron otra influencia

Otra canción, que las madres,

las nanas y las nodrizas,

entonaban como un juego

de preguntas indecisas

“Señora Santa Ana ¡Por qué llora el niño?

Por una manzana que se le ha perdido

dile que no llore que aquí traigo dos

una para el niño y otra para vos”

Esas son las referencias

de donde nos viene el himno,

y quizás unos arreglos,

le dan un toque divino

Pero el “Gloria al Bravo Pueblo”

como la luz se expandió

en el sentir de la gente

cuando apenas la escuchó

Y tal vez su relación

con esa canción de arrullo,

permitió que se expandiera

rapidito y con orgullo

Y llegar a convertirse

en sentimiento nacional,

contra el vil yugo de oprobio,

que oprimía sin cesar

incluso hay quien dice

que tararear la melodía,

era como un santo y seña

de quien la libertad quería

Es que ese himno nuestro

en su letra nos sugiere,

liberar el continente

del imperio que nos hiere

Y que tomen a Caracas,

por su empuje como ejemplo,

que logro su independencia

sin temor ni miramientos

Ese hermoso canto patrio

se entonó por vez primera

para un veintitrés de abril,

mil ochocientos diez, era

A raíz de los sucesos

del diecinueve de abril

cuando el padre Madariaga,

a Emparan lo hizo huir

Don Cayetano Carreño

fue quien tuvo el gran honor

de entonarlo ahí en Caracas

con vehemencia y pundonor

Desde entonces se regó

por la sangre de este suelo,

y hoy se sigue entonando

con mucho tesón y esmero

Se dice que los autores

son Juan José Landaeta,

un músico caraqueño,

involucrado en varias gestas

La letra, Vicente Salias,

un médico caraqueño,

que anhelaba ver su patria

muy libre, como otros pueblos

Aunque también se comenta

que ese himno lo escribieron,

música, Lino gallardo,

y la letra de Andrés Bello

Pero ese es un tema

para otra conversación,

necesita evidencias,

profunda investigación

Volviendo al punto del himno

como “Canción Nacional”,

“Marsellesa venezolana”,

también le solían llamar

Marsellesa himno de Francia,

y que se escribió en Marsella,

se escuchó aquí en la Guaira,

inspiró y dejó huella

Justo esto se escuchó

en tiempos de Gual y España,

desde entonces ¡Libertad”

se metió en nuestras entrañas

Mientras tanto ahí en la cuna

aquel inocente arrullo,

esperaba con paciencia

convertirse en el orgullo

De un pueblo que despertaba

de angustiada sumisión,

y pedía su independencia

con todo su corazón

Así llega a los ochenta

de aquel siglo diecinueve,

y a Himno Nacional,

un decreto lo promueve

El decreto lo firmó

don Antonio Guzmán Blanco,

en mil ocho, ocho, uno,

un veinticinco de mayo

Este himno ha sufrido

varias modificaciones,

en mil ocho, ocho, uno,

la primera… si señores

Y fue Eduardo Calcaño,

periodista y abogado

la persona que al himno,

mejorarlo, se ha encargado

Luego vino la segunda

en mil novecientos once,

cuando Salvador Llamozas,

mejorarlo, corresponde

Y en mil nueve cuatro siete

se actualiza nuevamente,

sería Juan Bautista Plaza,

maestro correspondiente

Desde entonces es el himno

que todos hoy conocemos,

que entonamos en los actos

oficiales, y el colegio

Y es junto con la bandera,

y nuestro escudo de armas,

forman los símbolos patrios

de nuestra querida patria

Desde hace algunos años

por un decreto se acuerda,

que el himno debe sonar

como un reloj en mi tierra

A las seis de la mañana,

las doce del mediodía,

luego a las seis de la tarde,

y a medianoche sería

Pero es ahí en la escuela

donde se debe impulsar,

el amor por nuestro himno,

que el corazón debe guiar

Hacia ese sentido patrio

por nuestra gran Venezuela,

por los héroes que lucharon

buscando libertad plena

Ahora sí, ya terminando

no me quisiera marchar

sin regalarles un texto

que me resultó genial

Lo escribió Madyury Alae

en mil novecientos diez

y describe nuestro himno

con valor y sensatez

Nuestro Himno Nacional

El himno nacional es una canción patriótica que describe el honor del

espíritu de la patria y del valor del pueblo de Caracas como ejemplo de

valentía para lograr la libertad. La primera estrofa indica el rompimiento de

las cadenas de la esclavitud. La expresión el “pobre en su choza” indica las

condiciones en la que vivían los esclavos que clamaban por libertad. La

invocación de romper las cadenas la hace al parecer Dios, ya que más

adelante dice, a “este santo nombre” que no indica cual es. El “vil egoísmo

tembló de pavor”, es decir de miedo ante la súplica hecha, sin embargo

denota que no tuvo ningún éxito, porque “otra vez triunfó” La segunda

estrofa es una firme exclamación a “gritar con brío”, lo que significa con

energía, valentía y arrojo, para que muera la opresión, es decir la dominación

de los españoles. También evoca como una reflexión donde se reconoce que

en la unión de los patriotas fieles, aquellos hombres que luchan por la

libertad, está la fuerza. Desde el Empíreo, significa desde lo excelso, lo celestial, el Supremo Autor, o sea Dios, un “sublime aliento al pueblo infundió”, lo que incida que le dio un glorioso soplo para que continuara con sus luchas. En la tercera estrofa, describe como la América se formó por la unión de lazos desde el cielo, que indica que como por la voluntad divina la América se formó como nación. Y aclara que si el despotismo, la tiranía, levantan la voz, es decir los españoles dominantes tienen intenciones de continuar con la opresión, se debe seguir el ejemplo que Caracas dio. El coro, exalta al bravo pueblo que fue valiente al romper el yugo, las cadenas de la opresión, con respeto a las leyes, la virtud, la justica y el honor o la dignidad de quienes luchan por libertad.

Por Madyury Alae

Mérida 2010

Ahora si mis contertulios

ya me tengo que marchar,

solamente un consejito,

antes les quiero dejar

Lleven siempre con orgullo

ese “Gloria al Bravo Pueblo”,

o el dulce canto de cuna,

¡Venezuela es lo más bello!

Don Pío Lara