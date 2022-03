En la Valencia de antaño

sobreviven mil historias

yo buscando y rebuscando

encontré una muy notoria

Una especie de sanaite

muy jocosa y divertida

que se daba, según cuentan

en unas fechas festivas

Las Ferias de la Naranja

o en aquellas fiestas bravas

con música cañonera

el sainete se destacaba

Se llamó “La Gallineta”

una guasa popular

que alegraba por su chanza

a todos en el lugar

“Me picó La Gallineta

que bicha tan avispada

con una sola picada

me hizo perder la chaveta”

Era pues La Gallineta

una pieza pintoresca

que aprovechan los actores

y soltar sus ocurrencias

Se sucede este sainete

entre años veinte y cincuenta

entre corrida y corrida

y al compás de la retreta

Y cuenta de un personaje

que vestido de arlequín

va con escoba en la mano

y su picardía sin fin

“Me picó por la cintura

sin saber cómo ni cuándo

que me ha dejado templando

como can con calentura”

Se paseaba por el coso

con mucha galantería

y a las damas antañonas

sus versos les ofrecía

Algunas lo despreciaban

y otras le sonreían

algunos padres lo echaban

pero él, en su afán seguía

Hasta que encuentra a Enriqueta

que se agrada con sus versos

y justo en el momentico

que se van a dar un beso

Llega la madre impidiendo

a aquel idílico encuentro

y al poeta lo amenaza

con paraguas e improperios

Un episodio gracioso

la fiesta nos regalaba

mientras todos muy pendientes

el momento disfrutaban

Y luego de discutir

con sus diretes versados

aquel arlequín barriendo

se aleja y canta enojado

“No deja de ser basura

lo que en el suelo se barre

aunque a los cielos se suba

basura será en el aire”

Así termina el sainete

es decir “La Gallineta”

en el coso conocido

como “Arenas de Valencia”

Benicio González era

el juglar protagonista

de aquella pieza jocosa

que hoy se pierde de vista

Una parte de lo dicho

justo aquí en este relato

la encontré en algunos libros

que siempre releo a ratos

“Valencia antaño y hogaño”

de José María Godoy

y Benito Galarraga

en su libro de folklore

El maestro Franklin Sánchez

otros datos, me aportó

y de algunas remembranzas

del sainete me comentó

Que esta guasa la recrearon

por allá por los ochenta

el gran Pepito Mijares

y Endicarpo Contreras

De Vicente Emilio Sojo

una versión se grabó

con el grupo Pasacalle

de la Fundación Bigott

Aquí la letra

recopilada Por el maestro Sojo

“Me picó la gallineta

que bicha tan avispada

que a la primera picada

me trastornó la chaveta

Coro

Me picó por la cintura

sin saber cómo ni cuándo

que me ha dejado temblando

como can con calentura

Por andar buscando nido

para robarme las ñemas

ando purgando mis penas

cabizbajo y confundido

Por meter mano indiscreta

en temeraria aventura

me picó por la cintura

me trastorno la chaveta

Por la retrechejera

con su diabólico tino

me dejó como un pepino

a la primea picada”

Hoy después de mucho tiempo

pandemia y siglo veintiuno

regresa La Gallineta

para alegrar a más de uno

Su escenario, será el centro

entre plaza y catedral

y el Socorro de Testigo

justo ahí en el bulevar

Donde damas antañonas

junto a algunos patiquines

llevarán gracia a la plaza

como salidos del cine

Allí estará Margarita

el pan de horno vendiendo

y Panchito Mandefua

esta historia compartiendo

Travesura Cultura

será el grupo responsable

de presentar la remembranza

esperamos sea agradable

Ojala por las escuelas

en el barrio y el liceo

se pueda pronto recrear

este antaño galanteo

Y así de apoco sacar

del olvido tradiciones

que vivió nuestra Valencia

cantos, danzas y emociones

Don Pío Lara