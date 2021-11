Andar por esos caminos

del suelo carabobeño

me dio como resultado

aprender algo de ello

Y además de aprender

también surgieron preguntas

que se fueron respondiendo

aunque quedan unas dudas

Así que siempre pregunto

¿Por qué esto, por qué aquello?

Por eso traigo un relato

que me parece muy bello

Se trata de la presencia

de nuestra Virgen del Carmen

en unos cuantos poblados

que ahora paso a nombrarles

Pero antes voy a contar

un poquito de sus historia

de cómo su advocación

se hizo grande y muy notoria

Según el profeta Elías

inspiró a unos ermitaños

de ir al Monte Carmelo

y una orden de fe crearon

se llamó los carmelitas

por aquel Monte Carmelo

era el año mil doscientos

y recibieron buen consuelo

Se dice que a San Simón

en mil doscientos cinco uno

ella se le apareció

y fue un dieciséis de Julio

El mismo Monte Carmelo

en el actual Israel

y le dio su escapulario

signo y compromiso fiel

Por el mar mediterráneo

estrella del mar le llaman

en latín Stella Maris)

los marineros le aclaman

Así de a poco se hace

popular en todo el mundo

y cofrades por doquier

le brindan su amor profundo

Luego llega al continente

la trajo el conquistador

y a fuerza de fe y milagros

nos conquista el corazón

Cuando uno está moribundo

dice un dato muy curioso

en el suelo muere en paz

si es verdadero devoto

Ahora hablemos un poco

de la virgen en la región

sus milagros, sus creyentes

del cómo es su devoción

Por ejemplo ahí en Miranda

del estado Carabobo

se le atribuye un milagro

para muchos un tesoro

Fue en el siglo diecinueve

una peste allí rondaba

y la virgen en procesión

curó el mal que le azotaba

Desde ahí se hace patrona

y guía de los mirandinos

feligreses y vasallos

siguen fieles su camino

En el sector Barrio Bueno

Municipio Libertador

una capilla, una gruta

se levantó en su honor

Don Andrés Díaz sería

quien trajo la capillita

para espantar al diablo suelto

que andaba por la autopista

En Valencia hay una iglesia

que es redonda y muy hermosa

el Carmen allí es patrona

junto con la Milagrosa

Y si nos vamos a Mariara

allí también es patrona

bondadosa, cariñosa

y el mariareño la adora

Amigos, me comentaron

que don Pacifico Pinzón

dona la Virgen del Carmen

atrapando el corazón

Me voy al pueblo de al lado

es decir a San Joaquín

donde ahí el patronazgo

lo tienen que compartir

Nuestra señora del Carmen

y San Joaquín el abuelo

cuidan con amor el valle

del suelo sanjoaquinero

Sigamos hacia la costa

a la bahía de El Palito

donde tiene su capilla

y devotos exquisitos

y que cada día del Carmen

paliteños con fervor

por el mar siempre la llevan

repartiendo bendición

Y ya subiendo un poquito

me detengo en Las Trincheras

donde también es la guía

y de batallas, guerrera

Hasta su hermosa capilla

trinchereños con alegría

la saludan y la honran

todo el año, y en su día

Y si seguimos andando

llegaremos hasta El Roble

donde habitas virgencita

en los corazones nobles

De todos esos creyentes

que siempre están a tu lado

roblences de gran valía

del municipio los Guayos

Y siguiendo en esa zona

llegaré a Flor Amarillo

donde hay una capilla

que la honra con cariño

Fundación Valencia dos

tierra floramarillense

donde la Virgen del Carmen

bendecida ella se siente

Y buscando hacia el lago

el central tacariguense

con fervor y mucha fe

siempre la tiene presente

justo ahí en su capilla

que con San Luis la comparte

patronazgo que se endulza

con parranda, estudio y arte

Y de ahí estamos muy cerca

del bello pueblo Manuare

donde con rezos y cantos

te saludan cada tarde

Toditos los manuareños

que le ruegan bendición

por su gente, por su tierra

y además tu protección

También por aquí en el centro

en los barrios valencianos

la tradición de las velitas

hoy crece con entusiasmo

Nos llegó desde Colombia

y consiste en prender velas

a nuestra Virgen del Carmen

por toditas las aceras

Y también muchos hogares

de forma particular

honran a la virgencita

de forma espectacular

No sé si me faltan zonas

dónde tú sea la patrona

Oh! Mi Señora del Carmen

excelsa y grande pastora

Pero no solo lugares

la tienen de protectora

los policías y choferes

allí en tu altar imploran

Y como yo ahora digo

que soy un GUAROBOBEÑO

les diré algo de Lara

en versos carabobeños

Y es que allí en mi lar nativo

suelo barquisimetano

también la Virgen del Carmen

es patrona y la honramos

Por eso es que el dieciséis

en este julio de invierno

a nuestra Virgen del Carmen

con gran devoción oremos

Y pidamos con mucha fe

que acabe todos los males

que padece la humanidad

y lleguen tiempos florales

Y ya para despedirme

brindo mi agradecimiento

al padre Antonio Arocha

el asesor de este cuento

Don Pío Lara