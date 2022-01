Hace poco con el grupo

Travesura Cultural

nos fuimos con una chanza

a un sector muy popular

Se le llama Santa Inés

hacia el sur de mi Valencia

y queda ahí en la parroquia

la Rafael Urdaneta

Presentamos una danza

que le llaman “La Culebra”

como la de Cumaná

aunque aquí tiene otra letra

“Hoy día de Santa Inés

patrona de por acá

venimos con Travesura

La Culebra a bailar”

Después hubo compartir

con vecinos del lugar,

ocasión que aproveché

y comencé a preguntar

¿Qué cómo nació la zona?

¿Qué antes había ahí?

¿Cuántos sectores existen?

¿Y tradiciones de allí?

Enseguida Franklin Sánchez

un cronista del lugar

entre versos, canto y risas

él, nos comenzó a contar

María Rivero de Duque

era dueña del terreno

Hacienda Boca de Río

caballos, vacas, terneros

Muchas aguas cristalinas

bañaban los pastizales

las aguas del Guataparo

además del río Cabriales

También parte del terreno

era de la compañía

Agro industrial El Recreo

que en el sector existía

Se dice que fue el INAVI

que en mil nueve ocho cuatro

inició el gran proyecto,

para muchos fue muy grato

Al principio se llegaba

desde la Plaza de Toros,

el hipódromo, esa vía.

¡Viejos tiempos que atesoro!

Hoy hay vía, al club El Recreo

también a Parque Valencia

y otras más, hay en proyecto

solo hay que tener paciencia

Tiene unos siete sectores

un liceo y una escuela

muchos comercios de chinos

tiene abastos, bodegas

Asimismo, un CDI

y un buen centro de internet,

Centro de rehabilitación,

grupos de danza y ballet

Para eventos culturales

hay un sitio destinado

pero es poco lo que se hace,

el arte está muy callado

Por allá por sus inicios

se hacían fiestas a San Juan

a la Santa Cruz de Mayo.

¡Se tienen que rescatar!

Lo que, si hoy se mantiene,

Santa Bárbara en altar

con tambores y alegría

siempre van a celebrar

Muchos jobos la circundan

también mangos y el samán

un pulmón muy importante

para todo este lugar

Allí canta el cristofué

Azulejos y torditos

carpintero, el gavilán

Y hasta lechuzas, he visto

Y recuerdo que, al principio,

sobre todo, si llovía,

mapanares, cazadoras

y morronas se veían

Ahora existen unos barrios

que quedan alrededor

cómo, el Espíritu Santo

Villa Inés, otro sector

Los Hijos de Santa Inés,

Parcelas Parque Valencia,

esta el barrio Nazaret,

todos llenos de querencia

De la iglesia que tenemos

antes era un galpón

y vino Paco Cabrera

le hizo remodelación

Aquí estuvo Antonio Arocha

buen sacerdote y pastor

impulsó la fe cristiana

de conciencia y corazón

Luego vino Mario Freitas

y a Santa Inés, prometió

hacerle un bonito templo.

¡Y su palabra cumplió!

Al año veinte veintiuno

el obispo de Valencia

Monseñor Del Prette, llega

y bendice nuestra iglesia

Eso fue un siete de agosto

del año veinte veintiuno

se consagra ese templo,

para todos fue oportuno

Pero hay un sacerdote

impulsor de este proyecto

su nombre Miguel Romero,

¡De ese sueño el arquitecto!

Ahora le hablo de la Virgen

la patrona Santa Inés

la que alumbra nuestros pasos

por los caminos de fe

Unos cuantos hoy la llaman

nuestra Santa Inés del Monte

otros Santa Inés de Roma

nos comentan que es su nombre

Eso sí, no la confundan

con la otra Santa Inés

esa del montepulcioano,

otra historia, otra tez

Pero, de Santa Inés Mártir

habla la placa del templo,

o sea, así se llama

la patrona de este suelo

Y allá en la Catedral

donde está el altar mayor

junto al Ángel de la Guarda

su imagen, retablo y flor

Si usted gusta, investigue

de este tema un poco más

después viene y conversamos.

¡Aprender no está demás!

La historia que de ella sé;

que, siendo una niña, en Roma

decidió no desposarse

con ninguno de esa zona

Ya que ella comentaba

que Jesús era su esposo

muy cristiana, muy creyente

de valores fervorosos

Por esas declaraciones,

la joven fue sentenciada

a sufrir cárcel, torturas

y morir decapitada

Con apenas trece años

esta joven muy devota,

por su fe y su convicción

ni el martirio la derrota

Doscientos noventa y uno

el año en que nació

y un veintiuno de enero

trecientos cuatro, murió

La hija de Constantino

bien llamada Constantina

una basílica ordena

que a Santa Inés se le erija

Eso fue en la Edad Media

y en Roma se construyó

dicen que, guarda los restos,

de la niña, y su valor

Una palma del martirio

(Por guardar virginidad),

y un corderito en sus brazos

representan su heredad

De la lana del cordero

se teje el lindo palio

que el Papa da al arzobispo

rango metropolitano

Patronazgo; adolescentes,

parejas comprometidas,

vírgenes y castidad,

y algunas causas perdidas

Justo ahí, hubo un silencio,

luego el cuatro se escuchó

y enseguida unos versos

Travesura, regaló

¡Esto canto que traemos

dedicado a Santa Inés,

La Culebra, y lo adaptamos

de una chanza cumanés!

¡Que repiquen las maracas,

la mandolina del pie,

Cuatro y canto se desborda

en honor a Santa Inés!

La Culebra de Santa Inés Mártir, Valencia

Hoy día de Santa Inés

patrona de por acá

venimos con Travesura

la Culebra a bailar

El peligroso animal

se viene de allá pa´cá

y si alguno se descuida

seguro lo va a picar

Pele muy bien el ojo compay

no se distraiga ná, no se señó

porque hoy es día de fiesta

y no viene el doctor

II

Hoy día de Santa Inés

patrona de por acá

venimos con Travesura

la Culebra a bailar

Ese bendito animal

al campesino picó

si no me lo cura usted

con limón lo curo yo

Si me pica a mi ese animal

y no llega a tiempo el doctor

señores dueños de casa, me dan

pa´ echarme un palo e´ ron

III

Hoy día de Santa Inés

patrona de por acá

venimos con Travesura

la Culebra a bailar

Ese bendito animal

al campesino picó

pero sucedió un milagro

Santa Inés, ya lo curó

Si me pica a mi ese animal

y no llega a tiempo el doctor

señores dueños de casa, me dan

pa´ echarme un palo e´ ron.

…así terminó la fiesta

por allá por Santa Inés

entre amigos, cuentos, cultura

y bendiciones de fe

Y regresamos contentos

por la bonita experiencia

vivida ahí en Santa Inés

y el baile de la culebra

Don Pío Lara