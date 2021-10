“Sie7e” es el nombre del nuevo álbum de la cantante Techy Fatule, que ella define como el proyecto más grande de su carrera profesional, avalada por años de formación. La artista es egresada del Berklee College Music en Boston.

Su tema debut en el mercado venezolano se titula ‘Tú me quieres más’ y ocupó la posición número uno de la cartelera radial del Record Report. Comparte la autoría con Claudia Brant y Jos Cumbe. El sencillo fue grabado entre Los Ángeles y Santo Domingo.

“Los productores de mi álbum son Claudia Brant y Jos Cumbe. Claudia es doble ganadora del premio Grammy, tanto el americano como el latino y Jos ganó también un Grammy. Para mí son un equipo de sueño, no solamente por su calidad como músicos, sino porque me ayudaron a encontrarme en un momento difícil. Me ayudaron a creer en mí, a tener menos miedos, a hacer cosas diferentes junto a mi casa disquera, La Oreja Media. Este álbum marca una etapa en mi vida”, señaló la artista en el encuentro online con la prensa venezolana, en el cual dio muestras de encanto y autenticidad.

“Es la primera vez que escribo acompañada de otros compositores. También participó el cantautor venezolano Fernando Osorio. Siempre lo había hecho sola y en este álbum exploro otras temáticas. Mis canciones eran de desamor en mis dos primeros álbumes. En mi nuevo disco hablo desde el amor que siente mi esposo hacia mí, en ‘Tú me quieres más’. Hay también canciones desde una perspectiva de una víctima de violencia doméstica o del feminismo, porque soy muy creyente del feminismo. Las mujeres estamos cada vez sacando más la cabeza a flote, por eso tengo mi banda de chicas”, explica la artista acerca de la temática de su álbum, disponible en las distintas plataformas digitales.

“Son 7 canciones, 7 canciones que ninguna se parece a otra. Obviamente tengo mis baladas, porque de corazón soy baladista. Me atrevo a incluir ritmos como disco, latino o caribeño y no confundamos el latino con el urbano. Tenía el ánimo de cantar algo diferente y fresco, que reflejara todo el proceso que viví”, agregó la cantante, cuya cuenta Instagram es @techyfatule.

El próximo tema promocional de Techy Fatule se titula ‘Puntos transparentes’. La artista se presentará en vivo el 10 de diciembre, en el salón de eventos del Sambil, en Santo Domingo, su ciudad natal.

