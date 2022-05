En su gira por el estado Mérida, el dirigente nacional de Primero Justicia Carlos Ocariz denunció la paralización del Sistema de Transporte Turístico Teleférico de Mérida, el cual se encuentra fuera de servicio desde el año 2018.

Desde el corazón turístico andino, Ocariz indicó que las operaciones del Teleférico se encuentran paralizadas y sin ningún portavoz que indique cuándo reinicia sus actividades. “Esta obra costó mucho dinero y ahora está inconclusa, vienen hablando que entrará en funcionamiento, expectativas van y vienen, pero no hay respuesta. Este es el mayor templo de la negligencia que hay en el país”.

Destacó que es inaceptable que el Teleférico de Mérida, referencia nacional, esté totalmente paralizado. «Esto es una muestra de cómo el chavismo tiene el país. Gastaron quinientos millones de dólares y aquí está el resultado. Un templo a la destrucción y al retraso, así también tienen a Venezuela».

El dirigente hizo un llamado a los merideños a denunciar y no permitir que el día a día deje de lado las necesidades del pueblo. «Siempre decimos que no podemos callar ante la desidia, ver el teleférico más largo y alto del mundo sin actividad, sin turistas, es una situación que no podemos tolerar”.

Carlos Ocariz además señaló que los merideños y los venezolanos en general merecen un país próspero. “Queremos que este estado sea nuevamente una joya turística nacional e internacional. Nosotros seguimos denunciando, apoyando al pueblo con acciones y llevando propuestas para hacer las cosas distintas”.

Nota de prensa.