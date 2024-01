Telemundo: Integrantes del Tren de Aragua ya han sido reportados en Chicago

Autoridades estadounidenses han confirmado la presencia de miembros de la banda delictiva venezolana el Tren de Aragua en el área de Chicago.

Señala la web de Telemundo Chicago que esta organización criminal transnacional, que ha logrado expandir su terror muy rápidamente por toda Suramérica, ya tiene presencia en Estados Unidos, según alertan reportes de inteligencia de agencias locales.

Al menos desde octubre de 2023, divisiones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook confirmaron a través de correos electrónicos internos que miembros del Tren de Aragua están en la llamada «ciudad de los vientos», ubicada al noreste del país norteamericano.

Lee la nota completa en Telemundo Chicago.

Garry McCarthy, jefe de policía del suburbio de Willow Spring, confirmó que están operando en la ciudad más poblada del estado de Illinois.

A través de los correos electrónicos, oficiales alertan a sus unidades internas que “la banda tiene fuertes operaciones de trata de personas en América Latina y que múltiples agencias han confirmado su presencia dentro de Estados Unidos”.

“Ya sea tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, explotación sexual, extorsión, todas esas cosas está haciendo esta banda en Suramérica”, dijo McCarthy.

Arrestos en la frontera sur

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos confirmó que al menos 38 miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en seis sectores diferentes de la frontera sur de Estados Unidos, en el año fiscal 2023, específicamente en la localidad de El Paso, en Texas, tratando de ingresar ilegalmente al país. Uno de ellos había intentado entrar por segunda vez.

Explicó que para detenciones de este tipo utilizan controles biométricos e investigación de antecedentes. Pero las autoridades de la nación norteamericana no la tienen tan fácil.

La pregunta que se hace McCarthy es si atraparon a 38, ¿cuántos más no han sido arrestados? Calcula que cientos podrían haber logrado entrar al país.

Art Del Cueto, vicepresidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza, destacó las dificultades para detectar a potenciales miembros del Tren de Aragua. “Hay individuos que son parte de este grupo criminal, pero simplemente como no tienen récord criminal o algo que los pueda distinguir como parte de ese grupo, han sido soltados dentro de Estados Unidos”, dijo.

Otro desafío para la detección de miembros de este grupo es la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, que fueron canceladas desde la administración de Donald Trump.

“No tenemos datos sobre ellos porque estoy seguro de que Venezuela no los comparte con Estados Unidos. Así que no puedes unir puntos cuando no tenemos puntos”, dijo McCarthy.

En los correos del equipo de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook, está incluida una fotografía del jefe de la banda: Héctor Guerrero Flores, conocido por su alias “Niño Guerrero”.

