A partir de la década de los años sesenta, se ha producido en el mundo político latino-americano un acercamiento, a mi manera de ver, completamente contranatural entre ciertos sectores del cristianismo y la posición marxista. Ese movimento, inicialmente llamado con el nombre de MIRE (Mística y Revolución) hoy en día es conocido como “Teología de la Liberación”. Aunque ese movimento haya sido años más tarde acuñado por el peruano Gustavo Gutierrez, el primer representante en América Latina ha sido el colombiano Camilo Torres, muerto en un enfrentamiento armado con el ejército de su país tras haber creado su proprio frente guerrillero. Sin embargo no ha sido en Colombia sino en México y en Brasil donde esa anómala coincidencia entre cristianismo y marxismo ha logrado su mayor fusión. Pero, ¿en qué consiste esa “Teología de la Liberación”?

Tienen que saber que, de acuerdo a la teoria marxista, el mundo entero y, en especial el mundo latino-americano, está drasticamente dividido entre “opresores” y “oprimidos” y frente a ese conflicto que pocos gobiernos han podido resolver por la vía pacífica, un grupo de cristianos católicos ha decidido acercarse al mundo marxista aceptando la lucha armada como única alternativa para acabar con esas injusticias sociales. Y así, a través de una revolución liberadora y no mediante un proceso de reformas sociales, como se hace en un país autenticamente democrático, había que rescatar a ese pueblo oprimido, vejado y vulgarmente explotado por la vergonzosa represión a la cual estaba sometido por parte del mundo capitalista.

Por eso no tenía mayor importancia que la alta jerarquía de la misma Iglesia, haya denunciado a esa “Teología de la liberación” como profana y que el mismo Juan Pablo II en dos oportunidades – en 1984 en México y en 1986 en Nicaragua – haya emitido un juicio muy severo en contra de esa abrumadora mixtura ideológica social-comunista entre Jesucristo y Carl Marx. Según los dirigentes de esa ideología, era posible suavizar la conmoción que produce la pobreza y compensar la falta de justicia solamente si había alguien contra quien luchar y a quien odiar! Este es el principio cristiano (?) de los integrantes de la “Teología de la Liberación”! Al fin y al cabo, sostienen “ellos” y algunos gobernantes izquierdistas que, con falso populismo y mucha demagogia apoyan a esa teología, Jesucristo ha sido el primer socialista de la historia tanto es así, siempre dicen “ellos”, que si Jesús hubiese nacido hoy día y frente a las enormes injusticias de este mundo contemporaneo, Él tambien se hubiera metido a guerrillero…como si hace 2000 años no hubiese habido injusticias y abusos! Y en esta afirmación carente de todo espíritu cristiano, pasan por alto “el pequeño detalle” de que Jesucristo ha luchado por la PAZ,por la JUSTICIA y por la igualdad entre los hombres no con la violencia, no con las armas sino con la fuerza del AMOR ! Nada más! Y eso con el comunismo y con la teología de la liberación, no tiene absolutamente nada que ver!!!

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri