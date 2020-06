Los Tiburones de la Guaira pactaron cambio grandes ligas con los Tigres de Arague al enviar al jardinero de los Phillies de Philadelphia, Odubel Herrera, a los aragüeños, a cambio del utility de los Atléticos de Oakland, Franklin Barreto.

Herrera jugará con su segundo equipo en la liga luego de debutar con los litoralenses, equipo con el cual alzó el trofeo a Novato del Año de la temporada 2014-2015 y llegó a una semifinal en la que se marchó por indicaciones de su organización en las mayores.

“El Torito” no ha vuelto a participar en la pelota criolla desde la zafra 2016-2017 y la forma en la que se retiró de esa campaña no sentó bien a los aficionados escualos que no volverían a verlo vestido de Tiburón.

Por su parte, Barreto llega a La Guaira como una pieza que tendrá un alto valor en la cueva salada debido a las cualidades que este posee y son bien sabidas en el equipo del litoral.

El utility de los Atléticos realizó una enorme temporada con los Tigres hace par de años en la que culminó con 352 puntos de average, 7 estacazos de vuelta completa y 36 impulsadas, además de ser un seguro en la defensa interior de los bengalíes.

Con este cambio, Tiburones refuerza aún más su núcleo de bateo y la defensa interior para la próxima campaña en la que esperaran finalmente cortar una larga sequía sin alcanzar el título de la LVBP.

A su vez, los Tigres adquieren a un Odubel Herrera que tiene buenos registros en Venezuela y buenos reportes de su producción con el madero, así como también de su defensa. Aún así, el tiempo determinará si el zuliano jugará o no debido a las restricciones que poseen los aragüeños por parte de MLB, además de la situación de Herrera luego de su suspensión por violencia doméstica que lo mantuvo alejado de los terrenos por el resto de la pasada zafra de las mayores.