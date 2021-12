Racimo de seis carreras en la zona inferior del cuarto inning, abrió el juego a favor de Tigres de Aragua, que fácilmente ganaron 10-3 a Bravos de Margarita el juego extra que le dio la clasificación al Round Robin Semifinal, en desafío celebrado en el parque José Pérez Colmenares de Maracay.



Según la reseña de prensa LVBP, Tigres y Bravos terminaron igualados con marca de 25-24 en el quinto lugar de la tabla y ello obligó a este encuentro definitorio, cuya sede la obtuvo el club bengalí al ganar 4-3 la serie particular ante los insulares.

De este modo, Aragua anota su nombre al lado de Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui para disputar la fase semifinal del torneo 2021-2022, en una serie de todos contra todos. Es la segunda eliminación seguida de los insulares.



Aragua parecía que concluiría eliminado la pasada semana. Pero un envión de cinco triunfos consecutivos, dos de ellos frente a Bravos, los metió en la siguiente fase del campeonato.



A lo largo de su historia, los maracayeros han jugado cuatro juegos extra. Ahora se han impuesto en la mitad de ellos. En 1982 perdieron uno muy célebre ante unos Leones del Caracas que parecían moribundos. Los capitalinos sorprendieron y encendieron una mecha que no se apagaría hasta ganar la Serie del Caribe.



Margarita, que hace apenas días parecía número puesto para el Round Robin, perdió la mitad de sus últimos 10 compromisos para acompañar a Águilas del Zulia y a Tiburones de La Guaira, como el trío de equipos que no pudo sortear la rueda eliminatoria.



La victoria correspondió al zurdo Ángel Padrón (3-2), quien tuvo apertura de 5.1 innings diseminó siete imparables de sus antagonistas. Fue auxiliado por tres relevistas. El revés fue para el derecho Jesús Castillo (1-3), cuyo inicio no pudo ir más allá de los 2.2 innings. Recibió el socorro de siete compañeros del bullpen.



Este juego que cubrió 3 horas con 33 minutos ante 6.051 aficionados, vio a los Tigres conectar 14 hits contra 10 de los Bravos, quienes incurrieron en tres errores. Aragua cometió uno en el inning final. Por los Tigres brilló Carlos Tocci a la ofensiva con trío de hits y cuatro fletadas.



Los insulares abrieron la pizarra ante Ángel Padrón en el segundo inning mediante el séptimo jonrón de Luis Castro, batazo que dijo adiós entre el centro y la izquierda. Castro hizo swing en una bola sin strike como primer bateador de la tanda.



Aragua esperó hasta el cierre del tercer inning para poner en práctica la operación calvario en víspera de Nochebuena. Deiner Lopez inició con triple, su primero de la temporada, conexión hacia el jardín derecho. Tocci le trajo al plato con imparable hacia el mismo sector, ejemplo que imitó para poner a dicho bateaor en la antesala. Desde allí viajaría al plato, amparado en elevado de sacrificio de Alexi Amarista al centro. Los Tigres ahora rugían 2-1



En la conclusión del cuarto, la acción de juego se inclinó hacia los dueños de casa y contra el primer relevista David Ramos. Wilfredo Giménez voló la barda entre los jardines izquierdo y central para su tercer vuelacercas de la temporada y ante el primer envío de Ramos en la entrada. Eduardo Sosa y Deiner López siguieron con sendos sencillos al centro. Con Sosa en la antesala, Tocci bateó infield hit impulsor por la grama corta y Amarista llenó las bases al tomar boleto. Explotó David Ramos y Ángel León entró a la loma. Wilson García le dio imparable a la izquierda como saludo y para remolcar dos carreras en las piernas de López y Tocci.

Con el disparo al plato, Amarista y García se colocaron en posición anotadora. Hernán Pérez fue pasado de modo intencional y León abandonó el juego en favor de Alfred Gutiérrez. Denis Phipps sacó otro boleto para forzar la carrera de Amarista. Finalmente, error del torpedero José Martínez sobre rodado de Sosa, permitió la sexta anotación del inning, que enfrió las acciones al colocarlas 8-1.



Aragua marcó dos más en el octavo para escaparse 10-1 ante Melvi Acosta. Phipps se embasó por jugada de selección y con dos outs en la pizarra, Sosa caminó y Edwin García logró infield hit por la intermedia para llenar las bases. Cañonazo de Tocci al centro, empujó a Phipps y Sosa.



Bravos, frente al cerrojo Ronald Belisario, aprovechó su última oportunidad al bate por esta temporada para hacer algo de ruido. En situación de dos outs y bases limpias, Luis Castro soltó sencillo a la izquierda y avanzó a segunda por indiferencia defensiva. Incogible de José Martínez al centro, hizo que Castro llegara hasta el plato.

Martínez se aprovecharía de la indiferencia defensiva para meterse a la intermedia, instantes antes que Frank Díaz la rodara por la grama corta, desde donde Hernán Pérez disparó desviado a la inicial y Martínez anotaría la última carrera margariteña de la temporada y la rayita final de la rueda eliminatoria. La pizarra terminaba 10-3 con rugido bengalí.



Al caer el out 27, los integrantes de Tigres se reunieron en el centro del diamante y el trainer Jesús Chacón elevó una plegaria. Inmediatamente, las cámaras persiguieron a los jugadores del equipo.



Con información de lvbp.com