La red social china gratuita TikTok introdujo contenidos de pago para videos de hasta 20 minutos, según anunció este martes en un comunicado.

El nuevo programa de esta red social, que se hizo popular internacionalmente por sus videos cortos, se llama “Series” y, según la plataforma, es “una nueva forma para que los creadores compartan sus historias, talentos y creatividad con contenido pémium mientras profundizan aún más su conexión con la comunidad TikTok”.

Una “Series” podrá contener hasta 80 videos y los creadores podrán establecer sus tarifas entre 1 y 190 dólares, según el medio especializado The Verge.

Las pautas del contenido de TikTok serán las mismas para estos videos que para el resto de contenido de la aplicación.

La monetización se hará a través de paywall, una práctica que crea una restricción en el acceso a determinados contenidos obligando a los visitantes interesados en acceder a ellos a realizar un pago, como el que usan otras plataformas, incluyendo Patreon, OnlyFans y Netflix, además de publicaciones como The New York Times y The Wall Street Journal.

Esta opción está disponible solo para creadores selectos por ahora, pero “Series” se abrirá a otros usuarios en los próximos meses.

De acuerdo con The Verge, en esta fase de lanzamiento, TikTok permitirá a los creadores conservar todos sus ingresos, menos las tarifas de procesamiento y de la tienda de aplicaciones.

“‘Series’ se une a nuestra creciente gama de soluciones de monetización a medida que continuamos creando nuevas formas para que los creadores se sientan valorados y recompensados a medida que inspiran e involucran a nuestra comunidad”, indicó el comunicado.

Cuando se lanzó TikTok sus videos duraban hasta 20 segundos y ahora se pueden extender hasta 10 minutos.

Además, la aplicación anunció un nuevo fondo para creadores llamado Programa de Creatividad que solo recompensa videos de más de un minuto.