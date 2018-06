Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, seleccionador de Brasil, manifestó tras ganar por 2-0 a Costa Rica en el segundo partido del grupo E del Mundial de Rusia 2018 que “lo importante era no desesperarse” y que le había dicho a sus jugadores que “tendrían aproximadamente 95 minutos para intentar decidir el encuentro”.

“Al final fueron 97”, apuntó Tite sobre el encuentro, que no se decidió a favor de la Canarinha hasta que Coutinho abrió el marcador en el minuto 91 y Neymar lo cerró seis minutos más tarde para confirmar el primer triunfo de Brasil en este Mundial.

“Es posible que hayamos comenzado nerviosos el partido, porque obviamente existe un alto componente emocional, pero jugamos una bella segunda parte”, opinó Tite tras la primera victoria en Rusia 2018 de su equipo, que había empatado a un gol el primer choque, contra Suiza.

Respecto a la jugada en la que se usó el VAR, en la que el colegiado revocó su decisión inicial de conceder penalti en una acción sobre Neymar, explicó que si él fuese el árbitro “no hubiera cambiado” su decisión.

Sin embargo precisó que “Brasil no necesita ninguna ayuda”.

“Brasil no quiere ayudas ni las necesita. Queremos ser más competitivos y ganar así”, indicó el seleccionador de Brasil, que vio un penalti “claro” a Gabriel Jesús en su triunfo ante Costa Rica, que quedó eliminada de esta forma del torneo, al encajar este viernes su segunda derrota, tras caer previamente ante Serbia (1-0).

“Ellos saben cerrar muy bien por dentro el centro del campo, por eso había que buscar alternativas. Y en esta ocasión le dije a Firmino que creara y entrara al ataque. Puede jugar en muchas posiciones, llevamos 22 o 23 partidos juntos y nos conocemos todos bien. Hay que saber sacar lo que es necesario para el equipo en cada momento”, opinó Tite.

“Íbamos empatados y necesitábamos ganar. Y está claro que existe un enorme componente emocional. Lo importante era no desesperarse; el rival también se puede cansar, o no, pero siempre hay que seguir intentándolo”, comentó el seleccionador de Brasil.

“Les dije que tendrían alrededor de 95 minutos para decidir el partido. Al final fueron 97. Jugamos una muy bella segunda parte, con volumen y precisión a la hora de atacar y de definir”, manifestó.

“Keylor Navas -portero ‘tico’- tuvo una gran actuación. Nosotros empezamos nerviosos y es cierto que nuestra primera parte no fue tan buena. Les dije que controlaran bien el balón. Y a nuestro favor no sólo cuenta que tengamos a los jugadores de los que todos más hablan, sino también a gente como Douglas (Costa), Firmino, Fernandinho o Marquinhos”, dijo.

“Todos los que están aquí tienen que estar preparados. Todos tenemos que estarlo en todo momento”, apuntó el seleccionador brasileño, que rodó por los suelos al celebrar uno de los goles de la Canarinha.

“Durante la primera mitad no salía nada de lo que queríamos pero en la segunda jugábamos como queríamos y tuvimos unas 20 ocasiones, creo. Fue un partido emocional y me caí en la celebración, sí. Porque, aparte de controlar el estado mental, también es importante la puesta en escena. Y nuestra segunda parte fue bellísima; perfecta, casi”, indicó Tite, que también opinó de la gran estrella del equipo, el ex barcelonista Neymar, que acabó llorando de la emoción tras ganar un partido en el que marcó el segundo tanto.

“Sus grandes cualidades individuales salen a relucir si todo el grupo está bien. No puede ni debe recaer toda la responsabilidad en un solo jugador. Acaba de ponerle fin a un proceso tras estar tres meses y medio fuera (recuperándose de una lesión) y el otro día ante Suiza volvió a jugar un partido completo”, explicó.

“Es humano, de ahí su reacción”, comentó Tite, que al ser preguntado acerca de si cree que Neymar recuperará su nivel máximo, contestó que sí.

“Él debe recuperar su nivel máximo, pero antes que eso está el equipo. Pero claro que llegará al cien por cien, ya lo verán”, afirmó Tite.

“Después del partido apenas hablé sólo con Coutinho. Había mucha agente por ahí; y preferí quedarme en una esquina a esperar a que me bajara la adrenalina. Así que no sé qué decir, pero siempre implica alegría y orgullo defender a la selección de Brasil; y él (Neymar) tiene la presión y el coraje de demostrarlo. Yo también soy una persona emocional”, indicó el seleccionador brasileño este viernes en San Petersburgo.