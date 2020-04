El veterano mariscal de campo Tom Brady ofreció este miércoles su primera entrevista como nuevo jugador de los Buccaneers de Tampa Bay y dijo que el entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichich, siempre busca lo mejor para el equipo y ambos entendieron que debían seguir por separado.

Brady admitió que inició el 2019 pensando que sería su última temporada con los Patriots y alabó la figura de Belichich en la entrevista que ofreció en “The Howard Stern Show” de Sirius XM.

El legendario mariscal de campo reconoció que la presencia de Belichich ha sido decisiva en su carrera profesional, pues entre otras cosas fue quien lo seleccionó en la sexta ronda del sorteo universitario del 2000.

“Creo que en realidad es un argumento bastante débil decir que no hubiese triunfado sin la presencia de Belichich y que la gente diga eso, porque una vez más, no puedo hacer su trabajo y él no puede hacer el mío”, comentó Brady.

“Entonces, el hecho de que se pueda cuestionar, ‘¿Sería exitoso sin él, el mismo nivel de éxito?’ No creo que lo hubiera sido, pero también siento lo mismo por la otra parte”.

Sin embargo, admitió que tener a la figura de Belichich le permitió llegar a ser lo mejor como profesional. “Estoy agradecido por eso. Creo que él siente lo mismo por mí, porque nos lo hemos expresado el uno al otro”, subrayó Brady.

Brady también admitió que nunca me importó dejar un legado. “Nunca, cuando estaba en la secundaria, dije: ‘Hombre, no puedo esperar a ver cómo será mi legado en el fútbol americano’. ‘Ese no soy yo. Esa no es mi personalidad”.

El veterano mariscal de campo de 42 años recalcó que era el momento de pasar a otro equipo.

“No sé qué decir aparte de eso”, comentó Brady. “Logré todo lo que pude en dos décadas con una organización increíble, un grupo increíble de personas, y eso nunca cambiará. Nadie puede quitarme eso, nadie puede quitarme esas experiencias o los campeonatos de Super Bowl”, recordó Brady.

Brady dijo que no tomó su “decisión final” de cambiar de equipo hasta que se lo dijo al dueño de los Patriots, Robert Kraft, el 16 de marzo, relatando que lloraron durante su reunión celebrada en la casa de Kraft.

“Pero diría que probablemente sabía antes del comienzo de la temporada pasada que era mi último año”, admitió Brady. “Sabía que nuestro tiempo estaba llegando a su fin”.