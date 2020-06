Tormenta Cristóbal afecta con fuertes vientos el sur de EE.UU.

La tormenta tropical Cristóbal, que tocará tierra este domingo en la costa sur de Estados Unidos, impacta ya con fuertes vientos la región del delta del río Misisipi, en Luisiana (EE.UU.), según el Centro Nacional de Huracanes (CNE).

Tropical Storm #Cristobal will be bringing a heightened threat for coastal flooding across many Gulf beaches. pic.twitter.com/vo7CwCb5Bz

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 6, 2020